Eurovision 2022, conducono Laura Pausini e Alessandro Cattelan

Secondo quanto riportato da Adnkronos, che cita fonti ben informate, saranno Laura Pausini, Alessandro Cattelan e probabilmente anche Mika i conduttori dell’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest, in programma a Torino a maggio. L’annuncio del cast di conduzione è previsto sul palco del Festival di Sanremo la prossima settimana, pare nel corso della seconda serata, che vedrà ospite proprio Laura Pausini.

Eurovision 2022, a maggio a Torino

Mentre per Laura Pausini e Alessandro Cattelan l’accordo di massima già ci sarebbe, spiega Adnkronos, non è stata definita nei dettagli la partecipazione di Mika. La scelta sarebbe caduta su loro tre, oltre che per le capacità artistiche e la notorietà, anche per la conoscenza della lingua inglese. L’indiscrezione sui tre conduttori arriva ad un giorno dal “taglio del nastro” dell’edizione 2022, previsto martedì 25 gennaio con il passaggio di consegne tra il sindaco di Rotterdam e quello di Torino, alla presenza di alti funzionari Rai ed Ebu. Dopo la vittoria dei Maneskin in terra olandese l’anno scorso, questa edizione per regolamento viene infatti ospitata dall’Italia e il capoluogo piemontese è la città prescelta: appuntamento il 10, 12 e 14 maggio al Palaolimpico di Torino.

Eurovision 2022, svelati logo e slogan

Sabato la Rai ha reso pubblici il logo e lo slogan dell’Eurovision Song Contest 2022. Il logo è molto semplice, mentre lo slogan recita: “The Sound of Beauty“. Si passa così da un messaggio di inclusione e apertura (“Open Up”, lo slogan utilizzato a Rotterdam) a una frase identificativa sia del concorso che del Paese ospitante, l’Italia appunto, nota per le sue tante e varie bellezze. Tra i precedenti ricordiamo “Light Your Fire”, utilizzato a Baku e ispirato al soprannome dell’Azerbaigian, ovvero Terra del fuoco. Sanremo 2022, oltre a rivelare ufficialmente i conduttori dello show, dirà tra due settimane chi rappresenterà quest’anno l’Italia al concorso canoro: il vincitore del Festival partecipa di diritto, in caso di rinuncia lo sostituisce chi lo segue in classifica, e così via.