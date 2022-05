Eurovision, i primi 10 finalisti e il ‘porca vacca’ di Laura Pausini

L’Eurovision Song Contest ha preso il via. La kermesse di Torino è cominciata con un rapido omaggio a Luciano Pavarotti sulle note di Nessun Dorma. Ed è proseguita con un altrettanto veloce, quasi impercettibile, è stato il tributo a Raffaella Carrà con un accenno a Fiesta. Tra gli ospiti ha brillato Diodato che dopo la sua esibizione in una Arena di Verona deserta causa pandemia ha incantato il Pala Olimpico con la sua Fai Rumore. Travolgente anche la performance di Dardust con Benny Benassi e Sophie and the Giants. Un vero omaggio alla dance italiana che ha fatto il giro del mondo.

Il “porca vacca” di Laura Pausini in Eurovisione

Ma la serata, poco più di due ore di show a cui il pubblico italiano reduce dalle maratone sanremesi non era più abituato, va ricordata soprattutto per la gaffe di Laura Pausini. Il televoto si era appena concluso e la cantante romagnola, Mika e Alessandro Cattelan stavano annunciando i finalisti di sabato sera. Laura Pausini non è riuscita a pronunciare la parola sixth, sesto. E così le è uscito un «Porca vacca» che ha divertito il pubblico e infiammato i social. Pausini si è poi scusata con il pubblico: «I’m sorry, I’m just an italian girl».

I primi 10 finalisti tra cui la favorita Ucraina

Alla fine in 10 hanno conquistato la finale di sabato: Svizzera, Armenia, Islanda, Lituania, Portogallo, Norvegia (con i Subwoolfer, duo con il volto nascosto da maschere gialle da lupo), Grecia, Ucraina data per favorita (uno dei versi di Stefania la canzone dei Kalush Orchestra recita: «Troveremo la strada di casa anche se tutte le strade sono distrutte»). Moldavia (con il ritmo dei Zdob şi Zdub & Advahov Brothers) e Olanda. Qualche polemica sui social per l’eliminazione dell’Albania rappresentata da Ronela Ajati. Giovedì la seconda semifinale, con gli altri 10 artisti che conquisteranno la serata di sabato. In gara anche Achille Lauro per San Marino e Emma Muscat per Malta.

