L’Italia, campione in carica e padrona di casa e schiererà il duo Mahmood-Blanco, fresco vincitore di Sanremo. Un paio di mesi mancano alla nuova edizione dell’Eurovision Song Contest, la sessantaseiesima, che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio. A condurla, il trio composto da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, ufficialmente presentati sul palco dell’Ariston da Amadeus proprio qualche giorno fa. E il nostro Paese, ora, è chiamato al bis. Dopo la vittoria dell’anno scorso con i Maneskin, che hanno sbaragliato gli altri paesi, toccherà alla canzone Brividi tentare la clamorosa doppietta. Di fronte, però, si troveranno altri 40, tra artisti e gruppi, uno per ogni nazione partecipante, decisi a mettere loro i bastoni tra le ruote.

Eurovision 2022, i paesi partecipanti

L’elenco dei paesi partecipanti è lungo e comprende due paesi che ritornano, Armenia e Montenegro, e uno extra europeo, l’Australia. Oltre l’Italia, le nazioni che si incroceranno prima nelle semifinali del 10 e del 12 maggio e poi nella finale del 14 sono 40. Si tratta di Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Malta, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ucraina. In finale accederanno 25 paesi: i primi 10 per ogni semifinale e le cinque nazioni già qualificate di diritto, Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito.

Albania, tra le favorite Ronela Hajati

Parte piano e poi sboccia in sonorità pop, la Sekret che porterà in scena all’Eurovision Ronela Hajati. La cantante, artista a tutto tondo, che ha studiato anche balletto e pianoforte, rappresenterà l’Albania dopo aver vinto la sessantesima edizione del Festivali i Kenges, quasi un Sanremo albanese. La sua carriera è partita nel 2006 e da allora la cantautrice 33enne non si è mai fermata. Occhio al potere attrattivo della sua musica. La sua Sekret sta conquistando, settimana dopo settimana, il pubblico di Youtube ed è attualmente la canzone più ascoltata e cliccata sul profilo social ufficiale dell’Eurovion Song Contest 2022, pagina in cui vengono pubblicate tutte le esibizioni degli artisti che si qualificano nel corso delle settimane che precedono la manifestazione.

Generazione Z per i Paesi Bassi: scelta la rapper S10

Una carriera partita a 17 anni e definitivamente decollata la scorsa estate, quando il singolo Adem je in ha raggiunto il terzo posto nelle classifiche del suo paese. I Paesi Bassi per l’Eurovision Song Contest 2022 si affidano a Stien den Hollander, in arte S10, cantautrice e rapper olandese classe 2000. Sarà una delle artiste più giovani della manifestazione e della sua partecipazione si sa ormai da oltre due mesi. In Olanda, infatti, è stata scelta già lo scorso 7 dicembre sebbene ancora non sia stata comunicata la canzone che porterà sul palco di Torino.

Da X Factor Israel all’Eurovision 2022: Michael Ben David

A rappresentare Israele sarà Michael Ben David. Debutto assoluto sulla scena musicale internazionale per il giovane artista, che è stato scelto dopo aver trionfato ad X Factor Israel, talent show che evidentemente spopola in tutto il mondo. Michael Ben David è nato nel 1996 e pur rappresentando il paese israeliano porta dentro di sé un vero e proprio mix di culture. Il padre, infatti, ha origini georgiane mentre la madre russo-ucraine. Lui, secondo di cinque fratelli, è nato e cresciuto a Petah Tikva, un distretto di Tel Aviv. A scegliere il brano che gareggerà a Torino è stato sempre il pubblico, preferendo il singolo I.M. all’altro inedito, Don’t. Per settimane durante la quarta edizione della trasmissione, i giornali di gossip lo hanno inseguito per fotografarlo insieme al compagno Ram Roi, con cui convive da tempo.

Moldavia, la musica folk di Zdob și Zdub & Frații Advahov

Zdob și Zdub & Frații Advahov sembra uno scioglilingua e invece si tratta del gruppo che rappresenterà la Moldavia all’Eurovision Song Contest di Torino. Il paese dell’est europeo si affida alle sonorità del gruppo punk e folk rock Zdob si Zdub, apprezzatissimi nel paese grazie alla loro musica che richiama immediatamente la cultura secolare moldava. Non si tratta di un debutto per loro, che hanno già calcato i palchi dell’Eurovision nel 2004 e nel 2011, arrivando prima sesti e poi dodicesimi. Stavolta puntano a migliorarsi, approfittando anche della collaborazione con Fratii Advahov e di una canzone, Trenulețul, in grado di scuotere subito gli ascoltatori. Potrebbe essere la Moldavia uno dei Paesi più insidiosi per l’Italia.

Per la Grecia c’è Amanda Tenfjord

L’Italia deve stare attenta anche a un Paese molto vicino geograficamente: la Grecia. Qui sono sicuri di aver scelto uno dei possibili cavalli vincenti, Amanda Tenfjord, pseudonimo di Amanda Klara Geōrgiadī. Nata il 10 gennaio 1997 a Giannina, greca ma con passaporto norvegese, la cantautrice ha visto decollare la propria carriera nel 2014 con il singolo Run. Aveva appena diciassette anni e la sua vita da cantante sembrava non voler decollare definitivamente, tra programmi televisivi in Norvegia e singoli che non hanno riscosso il successo sperato. La sua voce soave e cristallina, però, ha convinto via via i greci a sostenerla e lo scorso 15 dicembre l’emittente ERT l’ha scelta per rappresentare il Paese, prima in una selezione interna tra cinque partecipanti. Kill the Lonely è forse il suo singolo più famoso e ascoltandolo si capisce quanto talento si nasconda dietro la sua voce.

La Spagna schiera la debuttante Chanel

Si chiama Chanel Terrero e rappresenterà la Spagna, pur essendo nata a L’Avana, a Cuba. Classe 1991, l’artista è di nazionalità cubana ma naturalizzata spagnola, perché proprio nella penisola iberica si è trasferita già all’età di tre anni. La sua è una carriera che parte da cinema e televisione e soltanto recentemente ha debuttato nel mondo della musica. SloMo, il suo singolo di esordio, ha trionfato alla prima edizione del Benidorm Fest, che ricalca l’antico Festival de la cancion de Benidorm, portato avanti per 39 edizioni fino al 2006. A vincere è stata Chanel, al debutto assoluto come cantante, e ora la sua SloMo tenterà di conquistare anche l’Eurovision Song Contest di Torino grazie al suo ritmo pop dal tono tipicamente latino. Considerata una outsider, potrebbe stupire e non è da sottovalutare.

Dall’Austria alla Repubblica Ceca: i cantanti degli altri Paesi

Sono tanti, comunque, i Paesi europei che hanno già scelto i propri concorrenti per l’Eurovision. Molti hanno optato per selezioni interne, senza eventi simili a Sanremo con cui scegliere. Ad esempio l’Austria, che ha scelto Lum!x feat. Pia Maria con il singolo Halo (che sarà presentato a marzo), ma anche Belgio e Bulgaria, rispettivamente con Jeremie Makiese e l’Intelligent Music Project. Niente show anche per la Georgia, che ha selezionato i Circus Mircus e per il Montenegro con Vladana, che canterà Breathe. Irlanda, Macedonia del Nord e Repubblica Ceca, invece, gareggeranno con i vincitori di vari tornei musicali. In terra irlandese Brooke con That’s Rich ha vinto l’Eurosong 2022 lo scorso 4 febbraio, mentre in quella macedone a trionfare nello Za Evrosong 2022 è stata Andrea con Circles. Si chiama We Are Domi, invece, il gruppo ceco che dopo la vittoria all’Eurovision Song CZ del dicembre scorso sarà a Torino con Lights Off.

Eurovision Song Contest: chi deve ancora scegliere

Il parco di artisti che si esibirà a Torino sarà completato entro il mese di marzo. Le prossime a scegliere saranno, già a metà febbraio, Estonia, Lettonia, Lituania e Ucraina. Le ultime dovrebbero essere, a fine marzo, Islanda e Portogallo. Ci sono poi nazioni che non hanno ancora comunicato le date, come Armenia, Cipro, Francia, Regno Unito, Russia e Svizzera. E infine, grande curiosità sta generando la scelta di San Marino. Tra gli artisti in concorso per il piccolo stato al centro dell’Italia ci sono anche cantautori nostrani come Achille Lauro, Ivana Spagna e Valerio Scanu.