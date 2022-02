Eurovision 2022, Achille Lauro in gara per San Marino

Sarà Achille Lauro a rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest 2022, in programma dal 10 al 14 maggio a Torino. Superfavorito alla vigilia e in pole anche per i bookmakers, ha vinto con il brano Stripper la prima edizione di Una Voce per San Marino, talent con cui la Repubblica del Titano ha scelto il suo artista per il festival internazionale vinto l’anno scorso dai Maneskin. Nella giuria anche Mogol.

San Marino has found its voice! 🎤@AchilleIDOL has won ‘Una Voce per San Marino’ and will fly the Sammarinese flag in Turin with the song ‘Stripper’! 🇸🇲

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 19, 2022