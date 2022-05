Eurostat, i dati sui laureati tra 25 e 34 anni: l’Italia è penultima

I dati Eurostat riguardanti l’istruzione terziaria nei Paesi membri dell’Unione Europea condannano l’Italia a un brutto penultimo posto. Nel report sono raccolti dati per tutto l’arco del 2021 e riguardano il conseguimento di titoli di studio universitari o equivalenti. Il 41 per cento della popolazione tra i 25 e i 34 anni ha conseguito almeno una laurea, con una crescita netta e costante tra le donne. A completare gli studi, infatti, sono molte di più rispetto agli uomini: il 47 per cento contro il 36. E l’Italia è ben al di sotto della media europea, penultima solo a causa dei dati registrati in Romania, fanalino di coda della speciale classifica Eurostat.

🎓In 2021, 41% of the EU aged 25-34 years had completed tertiary education.

🎯Almost half of the Member States have already met the 2030 target (45% aged 25-34).

Highest shares in:

🇱🇺Luxembourg: 63%

🇮🇪Ireland: 62%

Lowest:

🇷🇴Romania: 23%

🇮🇹Italy: 28%

In Italia solo il 28 per cento di giovani laureati: è penultima

Il penultimo posto per l’Italia arriva a causa di una bassa percentuale di giovani laureati, superiore soltanto a quella registrata in Romania. Tra i 25 e i 34 anni, infatti, solo il 28 per cento degli italiani ha conseguito la laurea. Un dato quasi allarmante, nettamente inferiore alla media del 41 per cento registrata nel Continente e abbassata notevolmente proprio da Italia e Romania. Eurostat specifica inoltre che quasi la metà degli Stati membri dell’Unione Europea ha già raggiunto uno degli obiettivi prefissati al 2030, cioè l’aumento al 45 per cento della quota di popolazione tra i 25 e i 34 anni con una laurea conseguita.

La classifica completa: primo il Lussemburgo

A guidare la classifica è il Lussemburgo, con il 63 per cento di laureati nella fascia d’età presa in esame, seguito dall’Irlanda al 62. Sono gli unici due Paesi ad aver superato il 60 per cento. Ad aver superato il target al 2030 prefissato sono poi Cipro, Lituania, Paesi Bassi, Belgio, Francia, tutti sopra al 50 per cento. Poi Svezia, Danimarca, Spagna, Slovenia, Portogallo e Lituania che hanno superato il 45. Sopra la media anche Grecia, Estonia, Malta e Austria, mentre sono dieci i Paesi che la abbassano. Si tratta, in ordine decrescente, di Polonia, Finlandia, Slovacchia, Germania, Croazia, Repubblica Ceca, Bulgaria, Ungheria, Italia e infine la Romania.