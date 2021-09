Europeo di polo femminile: Italia ancora campione, battuta in finale l’Inghilterra

Battuta in finale l’Inghilterra. Il successo all‘Europeo di polo femminile colto ieri, domenica 27 settembre, inevitabilmente sa di déja vu. Riporta alla mente la notte di Wembley. È passata l’estate, ma l’Italia continua a dominare le rassegne continentali. Una vittoria risicata, ottenuta con il punteggio di 6,5 a 6, ma comunque buona ad allungare la striscia di allori. Dopo il calcio, la pallavolo maschile e femminile, il softball e il ciclismo su strada un’altra manifestazione continentale si tinge quindi d’azzurro.

Campo in ottime condizioni nonostante le forti piogge

L’ultimo atto si è celebrato in Lombardia, al circolo La Mimosa di Pogliano milanese, dove il terreno ha retto molto bene nonostante le forti piogge degli ultimi giorni. Fondamentali sono stati alla fine il mezzo gol di handicap come la prestazione maiuscola di Camilla Rossi, autrice di tre marcature. Il podio è stato poi completato dall’Irlanda che si è imposta per 5-3 sulla Germania nella finalina di consolazione. Italia e Inghilterra si erano già affrontate nel corso della manifestazione, allora a prevalere furono le britanniche con il punteggio di 6-5,5. Per l’Italia non si tratta di una prima volta assoluta. Già nel 2017 a Chantilly, in Francia, era arrivato il successo, seguito dall’argento a Villa Sesta, in provincia di Siena, appena dodici mesi più tardi. E intanto il web si è scatenato nella celebrazione dell’ennesimo successo azzurro. Su Twitter è spuntato addirittura l’account Cosa ha vinto l’Italia oggi?.