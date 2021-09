L’Italia del volley batte la Slovenia ed è campione d’Europa. A Katowice gli Azzurri vincono al tie-break 15-11 dopo aver perso il primo set 25-22, vinto il secondo 25-20, perso il terzo 20-25 e vinto ancora il quarto 25-20. Decisivo l’ingresso di Yuri Romanò: classe 1997, fino alla scorsa stagione giocava in A2. E stanotte ha firmato la straordinaria ripresa dell’Italia.

È il settimo titolo continentale per la nazionale azzurra: l’ultima vittoria 16 anni fa, nel 2005.

Il capitano Simone Giannelli Mvp dell’Eurovolley 2021

Dopo la delusione di Tokyo 2020, l’Italvolley torna così a sorridere sotto la guida di Ferdinando De Giorgi, come già avevano fatto le Azzurre che si sono laureate campionesse d’Europa lo scorso 4 settembre, superando la Serbia padrona di casa alla Stark Arena di Belgrado. Otto gli esordienti agli Europei convocati da De Giorgi per una squadra giovanissima (l’età media è di 24 anni) che termina il torneo continentale imbattuta: la continuità è rappresentata dal palleggiatore e capitano Simone Giannelli, che a soli 25 anni ha superato le 150 presenze in maglia azzurra. Sempre Giannelli è stato premiato come Mvp dell’Eurovolley 2021. Il prossimo obiettivo è il Mondiale di Russia 2022.

Zaytsev festeggia su Instagram: “It’s coming Rome”

Da casa festeggia Zaytsev che su Instagram scrive: “It’s coming Rome”.

Eurovolley: i complimenti di Roberto Mancini

Festeggia la vittoria dell’Italia anche il ct della nazionale di calcio campione d’Europa Roberto Mancini. «Questa è un’estate italiana», ha twittato.