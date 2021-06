Dopo più di 30 anni tra radio e tivù, la Gialappa’s Band è pronta a sbarcare anche su Twitch: a partire da venerdì 11 giugno, infatti, lo storico gruppo comico milanese commenterà Euro2020 sui social, per la prima volta in assoluto. Lo farà sul proprio canale, che in poco tempo ha quasi raggiunto i 10 mila iscritti, e sui profili social di Rds Next, partner della trasmissione. Si chiamerà Twitch dire Europei, e oltre a Marco Santin e Giorgio Gherarducci – due dei tre componenti storici della band – avrà tantissimi ospiti, con le partite commentate dai giornalisti Carlo Pellegatti e Giampaolo Gherarducci.

Le Gialappa’s e la Nazionale

L’avventura del trio comico al commento delle partite degli Azzurri inizia nel 1986, al Mondiale del Messico, su Radio Popolare, in una trasmissione chiamata Bar Sport. Lo stile, sin dalle origini, era quello ironico e scanzonato che gli ascoltatori – e gli spettatori – italiani hanno imparato a conoscere bene, soprattutto tra gli Anni 90 e i primi 2000. Quella trasmissione ebbe un successo talmente grande che, a fine torneo, i tre (insieme a Santin e Gherarducci anche Carlo Taranto) furono assunti da Fininvest.

La popolarità su scala nazionale arriva quindi grazie a Mediaset e alla trasmissione Mai dire Gol, ma il trio non ha mai abbandonato la radio e ha continuato a seguire l’Italia a Mondiali ed Europei: nel 1990, nel ’92 e nel ’96 su Radio Deejay (con Quasi Gol); nel 1994, dal 1998 al 2008 e nel 2016 su Radio Rai, con Rai Dire Gol e Rai Dire Europei; e dal 2010 al 2014 su Rtl 102.5, con Noi Dire Gol. Nel 2018, nonostante l’assenza dell’Italia dai Mondiali di Russia, le Gialappa’s hanno comunque seguito la manifestazione su Radio 105, con Mai Dire Mondiali.

In tivù e su Twitch

Le partite dell’Europeo 2020 saranno trasmesse in tv da Sky (tutte e 51) e dalla Rai, che ne ha 27 tra cui tutte quelle dell’Italia. Su Twitch invece, a parte il canale della Gialappa’s Band, si potrà seguire lo speciale della Bobo Tv, il canale dell’ex attaccante dell’Inter Christian Vieri. Con lui ci saranno i co-conduttori fissi Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano nel Bobo Tv Speciale Europei, che coinvolgerà, oltre ai quattro, anche gli abbonati al canale.