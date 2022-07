Europei femminili: partite, pronostici, favorite e convocate dell’Italia

Ci siamo, è tempo di una nuova estate azzurra. Oggi scattano ufficialmente gli Europei femminili di calcio, che si terranno fino al 31 luglio in Inghilterra. C’è anche l’Italia della ct Milena Bertolini, che proverà a bissare il successo di 12 mesi fa degli uomini di Roberto Mancini. Le Azzurre saranno in campo domenica 10 luglio contro la Francia, mentre a inaugurare la manifestazione saranno le padrone di casa dell’Inghilterra che affronteranno l’Austria. Ecco i match delle ragazze italiane, le squadre da tenere d’occhio e le giocatrici più interessanti della competizione. Sky Sport offrirà una copertura totale su tutti i match di Uefa Women’s Euro 2022 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, oltre che in streaming su Now e SkyGo. L’Italia invece sarà in chiaro sempre su Rai1.

Europei femminili, le partite dell’Italia e le Azzurre convocate

Il Campionato Europeo alle porte avrà sin da subito un sapore diverso per il calcio italiano femminile. Infatti sarà la prima competizione che le azzurre affronteranno dopo l’ingresso nel professionismo, ufficiale dal primo luglio. Milena Bertolini e le sue ragazze proveranno a ripetere e, se possibile, migliorare l’exploit del Mondiale 2019 dove, dopo il primo posto nei gironi, si fermarono solamente ai quarti di finale per mano dell’Olanda poi finalista. Al momento, i migliori risultati sono ad oggi i secondi posti del 1993 e del 1997. Per quanto riguarda gli Europei femminili 2022, l’Italia si trova nel gruppo D con la Francia, l’Islanda e il Belgio. Dopo il match di domenica sera contro le transalpine, le nostre ragazze giovedì 14 affronteranno l’Islanda e quattro giorni dopo chiuderanno contro le belghe. Le prime due classificate guadagneranno l’accesso ai quarti di finale.

Per gli Europei 2022, la ct Milena Bertolini ha convocato 23 Azzurre. In porta l’interista Francesca Durante, la milanista Laura Giuliani e Katja Schroffenegger, in forza alla Fiorentina. Difensori saranno Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma). A centrocampo Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter). Attaccanti Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina).

Europei femminili, le formazioni favorite e le giocatrici da tenere d’occhio

Spagna favorita secondo i bookmaker. Le Furie Rosse però sono alle prese con un pesante imprevisto. Non potranno infatti contare sul talento puro di Alexia Putellas, Pallone d’Oro 2021, che si è infortunata durante gli allenamenti. Per la stella del Barcellona, fra le stelle più attese della competizione, rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Agli Europei femminili ci sarà invece Lucy Bronze con la sua Inghilterra, che esordirà proprio questa sera per inaugurare la manifestazione. Oltre alla Best Fifa Women’s Player del 2020, le britanniche potranno fare affidamento su Lauren Hemp, ala 21enne del Manchester City. Fresca vincitrice del Young Player of the Year per la quarta volta – un record assoluto – ha vinto in patria la Coppa di Lega e ha siglato già sette reti in 21 presenze con la Nazionale dei tre leoni.

🔴 OFICIAL I Alexia Putellas sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. 🔗 https://t.co/lwuEvQm6wC pic.twitter.com/JeYmSRIhmP — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) July 5, 2022

I bookmaker puntano anche sulla Francia, avversaria delle Azzurre domenica sera. Le transalpine avranno in squadra un’altra stella del calcio femminile, Wendie Renard. Capitana del Lione, vanta in bacheca anche 14 campionati ed è stata la prima donna a sfondare quota 100 presenze in Champions League, che ha vinto già otto volte. Leader dentro e fuori dal campo, potrà dare esperienza e robustezza all’intera squadra. Fari puntati anche sull’Olanda campione in carica di Vivienne Miederna e Lieke Mertens. Nonostante abbia 25 anni, la prima è la miglior cannoniera di tutti i tempi con la maglia orange e, a soli 15 anni, è stata la più giovane a debuttare in Eredivisie. Occhio infine alla Norvegia di Caroline Graham Hansen e Ada Hegerberg, Pallone d’Oro nel 2018 e fra le donne più vincenti di sempre.