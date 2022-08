Europei di atletica: programma, orari tv e italiani in gara

Tutto pronto per gli Europei di atletica. Oggi 15 agosto scatta infatti la rassegna continentale di categoria che quest’anno raggiunge la sua 25esima edizione. Ai nastri di partenza ci saranno ben 98 italiani, ognuno con i propri sogni di medaglia. Tutte le gare si svolgeranno all’interno dell’Olympiastadion di Monaco di Baviera, casa dei Giochi Olimpici 1972 e già sede della competizione esattamente 20 anni fa. Tutte le gare saranno in diretta su Rai2 e RaiSport. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Europei di atletica, gli italiani in gara da oggi al 21 agosto su Rai2

Marcell Jacobs e Gimbo Tamberi, le superstar azzurre

Superstar azzurre degli Europei di atletica saranno Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. Il primo, che ha dovuto dire addio ai Mondiali di Eugene per un fastidio muscolare, è pronto a riaccendere i motori e far sognare l’Italia dopo i due ori a Tokyo. Il ritorno del velocista italoamericano è previsto per domani 16 agosto con le semifinali dei 100 metri alle 20,45 prima dell’eventuale finale alle 22,15. Riflettori puntati anche su Gianmarco Tamberi, che intende migliorare il quarto posto di Eugene. Anche per lui l’esordio sarà domani 16 agosto alle 18,35 con le qualificazioni, con l’eventuale finale giovedì 18 agosto alle 20,05.

Gli altri azzurri, da Stano a Desalu e Iapichino

Altri azzurri eccellenti agli Europei di atletica saranno Massimo Stano per la 20 chilometri di marcia (sabato 20 agosto alle 8,30), reduce dal titolo iridato nei 35 chilometri, ed Elena Vallortigara. Per lei bronzo ai Mondiali di Eugene nel salto in alto e una grande voglia di puntare più in alto. Esordirà venerdì 19 agosto alle 10,05 con le qualificazioni, con eventuale finale domenica 21 agosto alle 19.05. Oltre a Jacobs, l’Italia dell’atletica attende i velocisti Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta, autori dell’impresa nella 4×100 alle Olimpiadi. I tre correranno sia i 200 metri piani (giovedì 18 agosto alle 12,30, con eventuale finale il 19 agosto alle 21,20) sia la staffetta proprio con Marcell. Spazio poi per la mezzofondista Nadia Battocletti nei 5 mila metri (giovedì 18 agosto alle 21,25) e per Yeman Crippa che correrà i 5 mila (domani 16 agosto alle 21) e i 10 mila (domenica 21 agosto alle 20).

Tra gli altri azzurri si segnalano anche l’astista Roberta Bruni, che debutterà nelle qualificazioni oggi alle 10,25 con eventuale finale mercoledì 18 alle ore 20. E ancora, ci sarà la giovanissima Larissa Iapichino per il salto in lungo con esordio domani alle 9,50 ed eventuale finale giovedì alle 21. Spazio anche per due debuttanti. Prima convocazione azzurra per Giacomo Bertoncelli e René Cuneaz, rispettivamente per i 400 ostacoli (mercoledì 17 alle 11,05) e per la maratona (oggi alle 11,30).