Europei 2020: quali partite si disputano oggi 17 giugno

Oggi 17 giugno scendono in campo le quattro squadre del Gruppo C e due del Gruppo B. La serie degli incontri è aperta dalla gara di Bucarest dove l’Ucraina affronta la Macedonia del Nord. Entrambe sono reduci da sconfitte nella gara d’esordio di Euro 2020 rispettivamente contro Olanda e Austria, che chiudono le partite in programma oggi. Alle 18 si gioca Danimarca-Belgio (Gruppo B), con Eriksen che davanti al televisore farà il tifo per i suoi compagni.

Europei 2020: le partite in programma oggi 17 giugno

Le partite di oggi: Ucraina-Macedonia del Nord (ore 15)

Tre punti per mantenere ancora aperto uno spiraglio di qualificazione. Alla National Arena di Bucarest (ore 15) Ucraina e Macedonia del Nord non possono fare calcoli: il pareggio non serve a nessuna delle due squadre. Shevchenko non avrà a disposizione Marlos e Zubkov. Shaparenko dovrebbe completare il trio d’attacco con Yarmolenko e Yaremchuk, andato a segno contro l’Olanda, con Malinovskyi e Zinchenko sugli esterni e al centro Sydorchuk. La Macedonia del Nord è uscita ridimensionata dalla gara che l’ha vista soccombere 3 a 1 contro l’Austria, ma va detto che la compagine di Angelovski è alla sua prima apparizione ai campionati Europei e la prima e unica rete finora realizzata porta la firma di Goran Pandev, 38 anni il 27 luglio, secondo marcatore più anziano di sempre dopo Iviva Vastic, austriaco che a 38 anni e 257 giorni andò a segno contro la Polonia a Euro 2008. Grazie a questo record, Vastić ha vinto una fornitura di birra a vita messa in palio da uno degli sponsor. Pandev farà ancora coppia con Trajkovski, con il napoletano Elmas schierato tra le linee e Ademi nelle vesti di regista.

Le partite di oggi: Danimarca-Belgio (ore 18)

Danimarca e Belgio sono di scena al Parken Stadium di Copenaghen (ore 18), teatro sabato 12 giugno del grave malore che ha colpito Eriksen al 43’ della gara con la Finlandia. Al 10’ ci sarà un omaggio al giocatore danese, ad annunciarlo è stato Lukaku nel corso della conferenza stampa belga alla vigilia della gara. Hjulmand schiererà una formazione offensiva ma più che guardare all’assetto tattico c’è da valutare lo stato d’animo dei calciatori, ancora scossi da quel drammatico episodio e polemici con l’Uefa per essere stati costretti a scendere in campo per non perdere 3-0 a tavolino. Il tridente sarà formato da Poulsen, Braithwaite e Wind mentre sulla linea mediana giocheranno Hoibjerg, Jensen e Delaney. Per il Belgio, Europeo forse finito per Castagne, sottoposto ieri a un delicato intervento chirurgico all’orbita oculare ad Anversa dopo l’incidente nella gara con la Russia. Il giocatore non vuole lasciare il ritiro, entro un paio di giorni se ne saprà di più. Il ct Martinez recupera De Bruyne e Witsel, rientrati a far parte del gruppo, e ha solo problemi di abbondanza. Mertens e Carrasco dovrebbero essere schierati alle spalle di Lukaku con Hazard e Meunier ai lati del centrocampo.

Le partite di oggi: Olanda-Austria (ore 21)

All’Amsterdam Arena (ore 21) si affrontano le capolista del Gruppo C, Olanda e Austria. In palio c’è il primo posto. Tra gli Oranje ha recuperato De Light e Koeman solo poche ore prima dell’inizio deciderà se utilizzarlo dal primo minuto mentre in attacco sono confermati Weghorts e Depay che nelle prossime ore, riporta il Mundo Deportivo, dovrebbe essere ufficializzato dal Barcellona. L’Austria di Foda perde Arnautovic, squalificato per un turno per gli insulti rivolti al macedone Alioski. Sarà quindi Kalajdzic l’unica punta tra le fila degli austriaci, con Lazaro, Alaba, che giocherà più avanzato, e Sabitzer alle sue spalle.