Tre a zero. Non poteva iniziare meglio l’Europeo per l’Italia. Al 53esimo Azzurri in vantaggio sulla Turchia grazie a un autogol di Demiral. Poi al 65esimo a segnare è Immobile. Spinazzola tira, Cakir respinge ma non può nulla davanti al tap-in di Ciro. Al 78esimo infine arriva il terzo gol firmato Insigne. I momenti caldi della serata visti da Twitter.

Il pronostico

Ha azzeccato risultato e marcatori di Italia-Turchia, compreso l’autogol di Demiral. L’impresa è riuscita a un utente Twitter italiano che aveva partecipato al gioco social lanciato dall’account ufficiale Uefa Euro2020.

Ciro & Lino

La ciliegina sulla torta? Immobile intervistato conferma di aver ricevuto un messaggio da Lino Banfi. «Ieri mi ha scritto Lino Banfi», ha raccontato a fine partita «a me ed Insigne ci chiedeva di dire: “Porca puttena”».

Ciro Immobile che cita Oronzo Canà è la ciliegina sulla torta di questa partita. #ItaliaTurchia#porcaputtena pic.twitter.com/w84ANIsdzE — Stefano Elmo Muppets 🇵🇸 (@1987Elmo) June 11, 2021

Prima di tutto la sobrietà

Dall’Eurovision all’Europeo è un attimo

Toglietemi tutto ma non la dizi

Al terzo gol è un po’ così (dizi sta per serie tivù solitamente mielosa turca).

Io quando inizio Io Quando mi

Una dizi Cancellano la dizi#ItaliaTurchia #ITA pic.twitter.com/S9QNM0Liaf — røza; (@__irishrose) June 11, 2021

VeDrai

Qualcuno lamenta un segnale Rai non proprio perfetto.

Ciro ci porta al 2 a 0

L’autogol di Demiral

Demiral tra l’altro nel gennaio 2020 si spaccò il legamento crociato proprio all’Olimpico.

Since 1986

L'Italia non godeva di un autogol a favore in un Europeo o Mondiale dal lontano 10 giugno 1986: Italia-Corea del Sud 3-2, autogol di Cho Kwang-Rae. #ItaliaTurchia — Giuseppe Pastore (@gippu1) June 11, 2021

Das palla

La mini macchina telecomandata Volkswagen per portare la palla. Più che misura anti-Covid, misura pro-marketing. Alla fine del primo tempo, sicuramente la cosa più bella vista.

The match ball was just delivered in a @VW remote control car. We repeat, the match ball was just delivered by a remote control car. #EURO2020 pic.twitter.com/qUMSbss7hl — Behind Sport (@BehindSport) June 11, 2021

Distensione italo-turca

Sugli spalti Diletta Leotta e Can Yaman.

Torta Olimpico

La cerimonia inaugurale con i fuochi d’artificio.

C’era il cinese in campo

Devono esserci un sacco di cinesi che guardano gli europei a giudicare dalle pubblicità continue con gli ideogrammi #ItaliaTurchia — Paolo Roversi (@paoloroversi) June 11, 2021

Il gioco è Immobile

Ma cosa diav…

Intanto la tifoseria turca…

Var ed eventuali

Arbitraggio discutibile

Sento un forte aroma di Byron Moreno.#ItaliaTurchia — Dio (@Dio) June 11, 2021

Il Nessun dorma di Bocelli

Si comincia