Europa, grazie al rewilding aumentano orsi bruni, lupi e aquile

Lupi, aquile dalla coda bianca e orsi bruni tornano a ripopolare l’Europa. Senza dimenticare i castori, per decenni quasi scomparsi dal vecchio continente. È il risultato del rapporto European Wildlife Comeback, realizzato dalla Zoological Society of London (ZSL) su commissione di Rewilding Europe. I ricercatori hanno analizzato i dati di 50 specie selvatiche carnivore ed erbivore, scoprendo un quadro ben oltre le migliori aspettative. Fondamentali per la rinascita delle specie sono stati un’efficace protezione, il costante ripristino degli habitat naturali e la reintroduzione delle specie a rischio. «Gran parte degli animali si sono ripresi per merito degli sforzi umani», ha detto al Guardian Louise McRae, principale autrice dello studio. «Questo rapporto è eccitante e ispira tutti noi a proseguire nel nostro lavoro».

Beavers are a beautiful example of how #wildlife itself is key in boosting #biodiversity! We need to #WelcomeWildlife back into our landscapes!#WildlifeComeback, and especially the return of #KeystoneSpecies, can benefit in turn many other species! #Rewilding ✏️ Jeroen Helmer pic.twitter.com/xQLPWPxVBH — Rewilding Europe (@RewildingEurope) September 26, 2022

Lupi, orsi bruni e aquile, così gli animali si riprendono l’Europa

Stando ai dati dello studio, il carnivoro con i migliori risultati è il lupo grigio. Per secoli vittima di cacciatori, gli esemplari negli Anni 70 si ridussero a poche centinaia, confinati fra Europa meridionale e nord-orientale. Grazie all’introduzione di leggi specifiche per la protezione, oggi sono nuovamente aumentati del 1800 per cento. Al momento se ne contano circa 17 mila nella zona continentale, ma sono in atto alcuni progetti anche per il Regno Unito. Sono invece 12500 le coppie di aquile dalla coda bianca, con una crescita ancor più sostanziale sulla costa occidentale della Scozia e sull’isola di Wight. Fra il 1970 e il 2018, gli scienziati hanno registrato una crescita del 445 per cento, soprattutto grazie ai divieti per pesticidi dannosi.

Più lieve, ma comunque ugualmente significativo, l’aumento degli esemplari di orso bruno. Dal 1960 infatti si registra una crescita del 44 per cento, spinta soprattutto da una maggior protezione legale. Tuttavia non mancano ancora i rischi, tanto che i conflitti per gli incontri con gli umani sono ancora all’ordine del giorno. «La convivenza con questi animali è difficile», ha proseguito McRae. «Gli atteggiamenti stanno però cambiando, stiamo imparando a convivere anche con queste specie». Lupi, aquile e orsi rappresentano solo una piccola parte delle specie analizzate dal rapporto britannico. Gli esperti hanno studiato 24 mammiferi, 25 uccelli e un rettile, facendo affidamento anche alla lista rossa IUCN che misura il rischio estinzione. Non figurano però insetti o piante. I dati a riguardo sono infatti ancora troppo lacunosi, soprattutto per quanto riguarda le tendenze a lungo termine.

Il caso eccezionale del castoro e il ritorno di più specie di uccelli

Il dato più sensazionale però riguarda il castoro. Dal 1955 a oggi gli esemplari sono aumentati dell’835 per cento, mentre la varietà di specie è balzata addirittura del 16 mila per cento dal 1960. Un risultato dovuto a un’intensa attività di rewilding in tutta l’Europa, soprattutto nelle aree centrali e occidentali. Nel Regno Unito sono riapparsi soltanto nel 2002, ben 400 anni dopo l’uccisione dell’ultimo esemplare. E per quanto riguarda gli uccelli? Gli esperti di Rewilding Europe hanno registrato miglioramenti per oca balena, grifone e airone bianco. Eccellenti anche i numeri del gipeto, rapace appartenente alla famiglia degli avvoltoi. Oggi se ne contano 800 coppie fra Spagna, Francia e Germania, dove sono state introdotte leggi che ne vietano la caccia.

«Questo rapporto non solo fa luce su quali specie si stiano riprendendo in Europa, ma anche per quali ragioni», ha detto al Guardian Frans Schepers, direttore esecutivo di Rewilding Europe. Cambiamenti nell’uso del suolo, migliore gestione delle specie, ma anche l’allargamento e collegamento delle aree protette sono solo alcune delle azioni più efficaci. «Imparando dai successi, possiamo massimizzare i risultati», ha proseguito Schepers. «Dobbiamo però ancora lavorare sodo su più fronti». Intanto anche l’Ue ha in programma diverse proposte per il ripristino della natura. Su tutte, spicca quella che intende invertire il declino degli impollinatori e ridurre l’uso di pesticidi entro il 2030.

LEGGI ANCHE: Australia, la tigre della Tasmania torna grazie al recupero del dna antico