Europa League, Spartak Mosca-Napoli: orario, arbitro, formazioni e dove vedere la partita

Insolito mercoledì di Europa League per il Napoli. La formazione di Luciano Spalletti scenderà infatti in campo nel pomeriggio di oggi 24 novembre, con diretta alle 16,30 su Sky Sport Uno e Dazn, contro lo Spartak Mosca per la quinta giornata della fase a gironi. Spartak Mosca – Napoli si gioca eccezionalmente di mercoledì per ragioni di ordine pubblico. La Uefa ha infatti previsto che le due squadre di Mosca, Spartak e Lokomotiv, qualora siano impegnate entrambe in gare casalinghe, non possano giocare lo stesso giorno. Particolare anche l’orario, dovuto al fuso della Russia, le cui lancette sono spostate due ore in avanti rispetto a noi.

Una vittoria consentirebbe al Napoli di staccare un pass per gli ottavi di finale con un turno di anticipo dato che le dirette concorrenti, Legia Varsavia e Leicester, si affronteranno domani sera. Al momento la classifica vede la formazione azzurra in testa al Girone C con 7 punti, tallonata dal Legia a 6 e dai britannici a 5. Ultimo, con 4 punti, proprio lo Spartak Mosca, capace di vincere però il match di andata al Maradona. Arbitro del match sarà il francese Clément Turpin, assistito dai connazionali Nicolas Danos e Cyril Gringore, mentre quarto uomo sarà Benoît Millot. Transalpina anche la postazione Var, dove siederanno François Letexier e Amaury Delerue.

Spartak Mosca-Napoli, le probabili formazioni di oggi 24 novembre 2021 su Sky Sport

Qui Spartak Mosca, occhio a Promes

Rui Vitoria, allenatore dello Spartak Mosca, si prepara per la sfida casalinga con gli stessi 11 che vinsero il match del Maradona. Davanti al portiere Selikhov probabile linea a tre con Caufriez, Kutepov e Dzhikiya. A centrocampo, maglia da titolare per Litvinov e Zobnin, assistiti sulle corsie esterne da Ayrton e dall’ex Inter Victor Moses, apparso in maglia nerazzurra durante la gestione Conte. Sulla trequarti fiducia a Promes, mattatore dell’andata con una doppietta, e Ignatov in supporto all’unica punta Sobolev.

Qui Napoli, out anche Insigne

Dopo le assenza di Politano e Demme, entrambi positivi al Covid-19 con quest’ultimo negativo al tampone solo poche ore fa, e gli infortuni di Osimhen e Anguissa, Luciano Spalletti deve rinunciare anche a Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro non è infatti partito per Mosca a causa di un fastidio al ginocchio che gli impone un turno di riposo. Le uniche certezze giungono dalla difesa dove, davanti a Meret, dovrebbero giocare regolarmente Di Lorenzo, Koulibaly e Mario Rui, mentre Juan Jesus dovrebbe far rifiatare Rrahmani. A centrocampo, spazio a Fabian Ruiz, Zielinski e Lobotka, mentre l’attacco dovrebbe essere affidato a Elmas, Lozano e uno fra Petagna e Mertens, con l’italiano in vantaggio per partire dall’inizio.

SPARTAK MOSCA (3-4-2-1): Selikhov; Caufriez, Kutepov, Dzhikiya; Moses, Litvinov, Zobnin, Ayrton; Ignatov, Promes; Sobolev. All.: Vitoria

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Elmas, Petagna, Lozano. All.: Spalletti