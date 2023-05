Europa League, semifinali di ritorno: Bayer Leverkusen-Roma e Siviglia-Juventus

Due italiane a caccia della gloria. Stasera 18 maggio saranno di scena le semifinali di ritorno di Europa League con Roma e Juventus in campo. I giallorossi proveranno a difendere l’1-0 dell’Olimpico in casa del Bayer Leverkusen. Il match sarà visibile alle 21 su Sky Sport Football ed eccezionalmente in chiaro su Rai1. In contemporanea, i bianconeri giocheranno nel caldissimo Sánchez Pizjuán di Siviglia partendo dall’1-1 dell’andata. La partita andrà in onda, oltre che su Sky Sport Uno, anche in chiaro su Tv8. Entrambi gli incontri saranno visibili infine in streaming sulla piattaforma Dazn oppure tramite il servizio SkyGo.

Bayer Leverkusen-Roma, le anticipazioni del match dei giallorossi su Rai1

Roma a caccia della quinta finale europea nella sua storia, la seconda consecutiva dopo quella vinta a Tirana lo scorso anno. Per l’allenatore José Mourinho sarebbe la sesta, tutte vinte. «C’è ancora molta strada da fare», ha detto lo Special One in conferenza stampa. «Vogliamo regalare un’altra gioia ai tifosi, che non hanno mai smesso di sostenerci». Per la semifinale di Europa League, i giallorossi recupereranno diverse pedine importanti, pronte al rientro dall’infermeria. Fra i convocati per il match infatti Dybala, El Shaarawy e soprattutto Smalling, pronti a dare il loro contributo a gara in corso. Difficile si pensi al campionato, pur in bilico con la Roma sesta a meno due dal Milan. Situazione delicata anche per il Bayer Leverkusen, ancora in lotta per un piazzamento europeo in Bundesliga. «Saremo pronti», ha detto il tecnico Xabi Alonso. «È tutto aperto e vogliamo andare in finale».

Quanto alle formazioni, nonostante i rientri degli infortunati Mou dovrebbe optare per una formazione molto simile a quella dell’andata. Nella semifinale di Europa League, davanti a Rui Patricio, ci sarà ancora Cristante con Mancini e Ibanez. In cabina di regia agirà ancora Matic, con Bove e Pellegrini ai suoi fianchi. A destra è ballottaggio fra Celik e Zalewski, con il turco leggermente in vantaggio. Sulla trequarti ci sarà Wijnaldum al posto di Belotti, con Abraham unica punta. Per i tedeschi, occhio a Diaby e Wirtz, vicinissimo al gol nei minuti iniziali della semifinale all’Olimpico. Arbitro della gara sarà lo sloveno Slavko Vinčić, mentre assistenti saranno i connazionali Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič. Quarto uomo il bosniaco Irfan Peljto, al Var siederanno Nejc Kajtazovic e Matej Jug.

Siviglia-Juventus, tutto sulla semifinale di Europa League dei bianconeri su Tv8

Clima bollente al Sánchez Pizjuán, dove la Juventus dovrà giocare anche contro gli oltre 40 mila supporter del Siviglia. In cerca della finale di Europa League, in programma a Budapest il 31 maggio, i bianconeri dovranno battere gli andalusi, che però non hanno ancora subito gol in casa nella fase ad eliminazione diretta di quest’anno. «Bisogna restare calmi e concentrati fino alla fine», ha detto l’allenatore juventino Massimiliano Allegri. «Saremo pronti a tutto, abbiamo lavorato uniti per arrivare a questo punto». Pur in attesa dei verdetti extracampo previsti per il 22 maggio, la Juve è momentaneamente seconda in Serie A e dunque in piena corsa per un posto in Champions l’anno prossimo. Il Siviglia, a fronte di un ottimo cammino europeo, ha steccato in Liga dove è soltanto decimo con 47 punti. «Rispettiamo la Juve, ma lotteremo per vincere», ha risposto invece l’allenatore spagnolo José Luis Mendilibar.

Quanto alle formazioni, per la semifinale di Europa League Allegri potrebbe sorprendere tutti con alcune scelte inattese. Su tutte, la possibile presenza dal 1’ minuto di Kean al posto di Vlahovic e Milik davanti a Di Maria. Quanto al resto della rosa, davanti a Szczesny spazio a Bremer, Danilo e uno fra Gatti e Alex Sandro con l’italiano in vantaggio. A centrocampo è ballottaggio azzuro tra Fagioli e Miretti, con il primo favorito, accanto a Rabiot e Locatelli. Sulle fasce ci saranno Cuadrado e Kostic. Per gli andalusi, occhio al rientro di Suso nel tridente con Ocampos e Gil alle spalle di El-Nesyri. Arbitro sarà l’esperto olandese Danny Makkelie, assistito dai connazionali Hessel Steegstra e Jan de Vries. Quarto uomo il serbo Srdjan Jovanović, mentre al Var ci saranno Pol van Boekel e Rob Dieperink.