Europa League, semifinali di andata: Juventus-Siviglia e Roma-Bayer Leverkusen

Non solo Milan-Inter in Champions League. C’è un altro potenziale derby italiano nelle coppe internazionali, ma è ancora tutto da conquistare. Stasera 11 maggio alle 21 Roma e Juventus scenderanno in campo nelle rispettive semifinali di andata per conquistare l’ultimo atto di Europa League, in programma a Budapest il 31 maggio. I capitolini ospiteranno all’Olimpico i tedeschi del Bayer Leverkusen (in diretta su Sky Sport Football e in chiaro su Tv8) con il dubbio Dybala. Per i bianconeri invece allo Stadium arriverà il Siviglia, re indiscusso della competizione con sei successi (diretta su Sky Sport Uno). Entrambe le partite saranno visibili anche in streaming su Dazn e tramite il servizio SkyGo.

Europa League, le anticipazioni sulle semifinali di Roma e Juventus stasera 11 maggio 2023

Roma-Bayer Leverkusen, tutto sul match dei giallorossi all’Olimpico

Dopo la vittoria della Conference League dello scorso anno, la Roma sogna un’altra finale europea. Stasera all’Olimpico, i giallorossi affronteranno però una delle formazioni più in forma della stagione, il Leverkusen di Xabi Alonso. «L’Europa League è una competizione di altissimo livello», ha confermato nella conferenza della vigilia José Mourinho, tecnico della Roma. «Nonostante tutti i problemi, però, ce la giocheremo». La squadra capitolina infatti si presenta al match clou della stagione con una lunga sfilza di infortunati, tra cui il centrale difensivo Smalling e il gioiello Dybala. L’argentino sta recuperando dall’infortunio alla caviglia, ma potrebbe ancora una volta partire dalla panchina. «Sono emozionato», ha dichiarato invece Xabi Alonso. «Non vediamo l’ora di scendere in campo, ci sarà un’atmosfera eccezionale».

Per quanto riguarda le formazioni, Mou in Europa League dovrà far fronte a diverse assenze. Al posto di Smalling dovrebbe giocare ancora una volta Cristante sulla linea di difesa, con Bove in mediana accanto a Matic. Si proverà fino all’ultimo a recuperare Dybala, che però non dovrebbe partire titolare. Lo Special One ha provato la coppia Belotti-Abraham con Pellegrini alle loro spalle. Nel 3-4-3 del Bayer Leverkusen, invece, occhio alla velocità sulle corsie laterali di Frimpong e Hincapié. In attacco ci sarà molto probabilmente il tridente con Diaby, Wirtz e Adli. Arbitro della partita sarà l’inglese Michael Oliver, mentre gli assistenti saranno Stuart Burt e Lee Betts. Quarto uomo Craig Pawson, al Var Stuart Atwell e Chris Kavanagh.

Juventus-Siviglia, arbitro e probabili formazioni del match dei bianconeri

Partita delicata anche per la Juventus, che in semifinale di Europa League affronterà il Siviglia. Vincitori di sei edizioni del torneo, gli iberici hanno eliminato ai quarti il favoritissimo Manchester United con un secco 3-0 nel match casalingo. Per questo il tecnico bianconero Massimiliano Allegri chiede concentrazione ai suoi ragazzi. «Loro sono abituati a questo tipo di partite», ha detto l’allenatore toscano in conferenza. «Noi però dobbiamo fare quello che sappiamo fare meglio, dare tutto in campo». In attesa di verdetti extracampo, la Juventus è al momento seconda in Serie A, virtualmente in Champions per il prossimo anno. In Liga invece il Siviglia è solamente 11esimo dopo una stagione disastrosa, ma con quattro successi nelle ultime cinque sta cercando di riacciuffare la zona Europa. «Sarà un match equilibrato», ha commentato il tecnico José Luis Mendilibar. «Abbiamo buone sensazioni».

Quanto alle formazioni, Max Allegri dovrebbe puntare anche in Europa League sul 3-5-1-1. Al centro della difesa non ci sarà Bremer per affaticamento muscolare, lasciando così il posto a Bonucci, che taglierà le 500 partite con la maglia della Juventus. In mediana dovrebbero giocare Rabiot e Locatelli, con uno tra Fagioli e Miretti con quest’ultimo in vantaggio. In attacco panchina per Chiesa, mentre saranno titolari Vlahovic e Di Maria. Nel Siviglia mancherà l’ex rossonero Suso, indisponibile come Gueye, Corona, Jordan e Marcao. Rientreranno invece in gruppo Ocampos e Lamela, altre vecchie conoscenze della Serie A. In attacco occhio a El-Nesyri, stella della squadra e della nazionale marocchina. Arbitro della gara sarà il tedesco Daniel Siebert, assistito dai connazionali Jan Seidel e Rafael Foltyn. Quarto ufficiale l’israeliano Orel Grinfeeld, al Var siederanno il tedesco Bastian Dankert e lo svizzero Fedayi San.