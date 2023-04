Europa League, quarti di ritorno: Roma-Feyenoord e Sporting-Juventus

Milan e Inter in semifinale di Champions League. La Fiorentina, impegnata al Franchi con il Lech Poznan, quasi fra le migliori quattro di Conference dopo il 4-1 dell’andata. L’Italia cerca il tris anche in Europa League, dove Juventus e Roma si giocheranno il passaggio del turno nei ritorni dei quarti di finale. Stasera 20 aprile, in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, la Juventus sarà ospite dello Sporting Lisbona forte dell’1-0 di Torino grazie al gol di Gatti. Alla stessa ora, in diretta su Sky Sport Football e in chiaro su Tv8, la Roma sarà in campo all’Olimpico per rimontare l’1-0 di Rotterdam contro il Feyenoord. Entrambe le partite saranno visibili anche in streaming su Dazn o tramite l’app Sky Go. Negli altri due match, Siviglia-Manchester United e Union SG-Leverkusen partiranno rispettivamente dal 2-2 e dall’1-1 di sette giorni fa.

Europa League, le anticipazioni sulle partite di ritorno dei quarti di finale

Roma-Feyenoord, arbitro e formazioni del match dell’Olimpico

«Voglio 67 mila tifosi in campo, bisogna giocare tutti insieme». José Mourinho, allenatore della Roma, schiera l’intero stadio Olimpico per rimontare il Feyenoord. Lo Special One, abituato a gestire la pressione in gare così importanti, ha caricato l’ambiente sperando di poter contare su ogni aiuto a disposizione. Per ribaltare lo 0-1 di Rotterdam, i giallorossi hanno recuperato Abraham, ma è ancora in dubbio la presenza di Dybala. «Sta bene, ma ancora non so se sarà a disposizione», ha dichiarato Mou. Il Feyenoord arriva nella capitale per difendersi, ma se possibile anche colpire la Roma in ripartenza. «Saremo sotto pressione», ha detto il tecnico Arne Slot. «Saremo comunque pronti, ho diverse opzioni e tanti giocatori pronti a entrare dalla panchina».

Arbitro del quarto di Europa League sarà l’inglese Anthony Taylor, con assistenti i connazionali Gary Beswick e Adam Nunn. Quarto uomo Robert Jones, al Var Stuart Atwell e Chris Kavanagh. Oltre al dubbio Dybala, José Mourinho dovrebbe optare per gli stessi 11 che hanno giocato a Rotterdam. Davanti a Rui Patricio ci saranno Mancini, Smalling e Ibanez, mentre in mediana spazio a Cristante e Matic. Sulle corsie esterne maglia da titolare per Spinazzola e Zalewski, mentre in avanti ci saranno certamente Pellegrini e Abraham. Qualora Dybala non dovesse farcela, sono pronti Wijnaldum ed El Shaarawy. Negli olandesi occhio al talento di Kokcu e Jahanbakhsh oltre al centrocampista Wieffer, autore del gol all’andata.

Sporting Lisbona-Juventus, tutto sul match dei bianconeri in Europa League

In contemporanea con la Roma, in Portogallo anche la Juventus proverà a guadagnare il pass per le semifinali di Europa League. Al José Alvalade di Lisbona i bianconeri sono chiamati a difendere la rete di Gatti all’Allianz Stadium sette giorni fa. Un match però in larga parte controllato dai portoghesi, che hanno sprecato un’incredibile chance per il pareggio nel finale. «All’andata abbiamo avuto più occasioni di loro», ha detto l’allenatore dello Sporting Ruben Amorim. «Siamo pronti per tutto». D’altro canto, la Juventus ritrova Sczcesny dopo il malore proprio a fine primo tempo nel match della scorsa settimana. «Sta bene ed è disponibile», ha detto l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri. «Sarà una partita difficile, hanno una rosa eccellente e brava sulle palle alte».

Arbitro del quarto di Europa League sarà il francese François Letexier, che si avvarrà degli assistenti Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Quarto ufficiale sarà Stéphanie Frappart, fra le prime donne ad arbitrare un match di Champions. Al Var siederanno gli olandesi Pol van Boekel e Rob Dieperink. Per quanto riguarda le formazioni, la Juventus opterà probabilmente per il canonico 3-5-2 di Allegri. Davanti a Sczcesny ci saranno Danilo, Bremer e Alex Sandro che sostituirà Gatti. A centrocampo ci sarà Rabiot, nonostante il lavoro a parte nella rifinitura di ieri, con Fagioli e Locatelli, mentre sulle fasce giocheranno Kostic e Cuadrado. Per l’attacco, assieme a Di Maria, dovrebbe giocare Dusan Vlahovic, ancora alla ricerca di un gol che manca dal rigore contro il Friburgo. Lo Sporting Lisbona invece dovrebbe puntare su un offensivo 3-4-3, spinto anche dai 50 mila dell’Alvalade. In attacco occhio a Trincao, in ombra a Torino.