Europa League, quarti di andata: Feyenoord-Roma e Juventus-Sporting

Otto squadre a caccia del sogno. Partono stasera 13 aprile i quarti di finale di Europa League, che vedranno in campo due squadre italiane. Alle 18.45, in diretta su Sky Sport Uno, la Roma sarà ospite del Feyenoord, in una replica della finale di Conference League dell’anno scorso. Alle 21, invece, in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su Tv8, la Juventus affronterà lo Sporting Lisbona che agli ottavi ha eliminato l’Arsenal. Entrambi i match saranno visibili anche in streaming su Dazn oppure sull’app Sky Go.

Europa League, arbitro e formazioni dei quarti di finale delle italiane

Feyenoord-Roma, le anticipazioni del match alle 18.45 su Sky Sport Uno e Dazn

Feyenoord e Roma tornano ad affrontarsi 10 mesi dopo la finale di Conference League 2022, quando a Tirana i giallorossi si imposero con un gol di Zaniolo. Stasera 13 aprile, per l’andata dei quarti di Europa League allo stadio De Kuip, si partirà però da zero. «Sono i più forti in Olanda», ha detto José Mourinho in conferenza stampa. «Noi non lo siamo in Italia. Non siamo i favoriti per vincere, ma vogliamo arrivare fino in fondo». L’allenatore giallorosso ha inoltre parlato del clima acceso che aspetterà i suoi giocatori nello stadio. «Mi piace giocare in un ambiente ostile», ha scherzato lo Special One. Intanto Arne Slot, tecnico del Feyenoord, prepara le contromisure e non risparmia elogi verso la Roma. «Hanno qualche giocatore in più rispetto allo scorso anno», ha dichiarato in conferenza. «Hanno grandi qualità individuali».

Per quanto riguarda le formazioni, per i quarti di Europa League Mou dovrebbe puntare sul collaudato 3-4-2-1. Davanti a Rui Patricio tornerà Ibanez, con Smalling e Mancini. In mezzo al campo agiranno Cristante e Wijnaldum, con Zalewski a sinistra e Spinazzola a destra. Davanti ci sarà Abraham supportato da Pellegrini e Dybala. Negli olandesi occhio al talento di Kokcu a centrocampo e alla velocità di Jahanbakhsh, già brillante al Mondiale con l’Iran. Arbitro della partita sarà lo spagnolo José María Sánchez, assistito dai connazionali Raúl Cabañero e Iñigo Prieto. Quarto uomo sarà Cesar Soto Grado, mentre al Var siederanno Juan Martínez Munuera e Guillermo Cuadra. Il ritorno all’Olimpico è in programma per giovedì 20 aprile alle 21.

Juventus-Sporting Lisbona, tutto sulla partita delle 21 all’Allianz Stadium

Reduce dalla sconfitta contro la Lazio di sabato scorso, la Juventus prosegue il suo cammino in Europa League. All’Allianz Stadium di Torino arriverà infatti stasera lo Sporting Lisbona, temibile formazione che negli ottavi ha eliminato l’Arsenal, che sta dominando la Premier inglese. «Non possiamo sottovalutare la partita», ha dichiarato in conferenza Massimiliano Allegri. «Sono giovani e tecnici, ma noi speriamo di arrivare in finale». Il tecnico livornese ha speso anche qualche parola per Pogba, nuovamente disponibile, e Vlahovic. L’attaccante serbo non sta attraversando un buon momento ma, come ha rassicurato Allegri, «ha solo bisogno di tranquillità e lavoro». Ruben Amorim, allenatore dello Sporting Lisbona, ha parlato di una «partita per entrare nella storia», dato che la sua squadra non ha mai vinto in Italia. «La pressione sarà sulle loro spalle», ha concluso però il tecnico portoghese.

Nel 3-5-2 classico della Juventus, davanti a Sczcesny ci saranno Bremer, Danilo e Gatti, ancora una volta preferito ad Alex Sandro. A centrocampo dovrebbero giocare Locatelli, Fagioli e Rabiot, già a quota 10 gol in stagione, con Kostic e Cuadrado sulle fasce. In attacco Di Maria supporterà Milik, che prenderà il posto di Vlahovic ancora non al meglio. Panchina anche per Pogba, che potrebbe entrare per uno spezzone nella ripresa. Fra i portoghesi, occhio al talento offensivo dell’ex Barcellona Trincao, che giocherà davanti con Edwards e Chermiti. Arbitro della gara sarà il turco Halil Umut Meler, assistito dai connazionali Mustafa Eyisoy e Kerem Ersoy. Quarto uomo Arda Kardeşler, mentre al Var siederanno il francese Jérôme Brisard e il turco Abdulkadir Bitigen. Ritorno in programma giovedì 20 aprile alle 18.45 al José Alvalade di Lisbona.