Europa League, le partite di stasera: Feyenoord-Lazio e Roma-Ludogorets

Tempo di verdetti in Europa League. Stasera 3 novembre Lazio e Roma sapranno se potranno proseguire il proprio cammino internazionale. Biancocelesti impegnati alle 18.45 (in diretta su Sky Sport Uno) sul campo del Feyenoord in un Gruppo F ancora da decidere. Una vittoria garantirebbe direttamente la qualificazione agli ottavi di finale, evitando il playoff con chi retrocederà dalla Champions League. Differente la situazione della Roma, obbligata a vincere in casa contro il Ludogorets per piazzarsi seconda nel Gruppo C. Entrambe le squadre hanno sette punti, ma i bulgari hanno il vantaggio dello scontro diretto. Il match sarà in diretta alle ore 21 su Sky Sport Uno e in chiaro su Tv8. Tutte le partite di Europa League sono anche disponibili in streaming per gli abbonati Dazn e sull’app SkyGo.

Feyenoord-Lazio, tutto sul match di Europa League delle 18.45 su Sky Sport e Dazn

Trasferta olandese per la Lazio, che stasera alle 18.45 affronterà il Feyenoord battuto all’Olimpico 4-2. La classifica del Gruppo F lascia aperta ogni possibilità, tanto che una sconfitta potrebbe anche tagliare fuori i biancocelesti dalla competizione. Al momento i capitolini sono in testa con otto punti a pari merito con lo Sturm Graz. Tre punti in meno per Feyenoord e Midtjylland, fermi a quota cinque. Un pareggio potrebbe bastare per passare il turno, ma una vittoria garantirebbe la qualificazione evitando i playoff con le terze dei gironi di Champions. «Vogliamo arrivare primi senza fare calcoli», ha detto in conferenza l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri, che non ha risparmiato critiche alla Uefa. «Una vergogna che abbia concesso al Feyenoord di rinviare la sua partita di campionato per prepararsi meglio».

Per quanto riguarda le formazioni, la Lazio dovrà ancora fare a meno di Immobile, fermo ai box per un infortunio. Contro il Feyenoord in Europa League probabilmente Felipe Anderson farà il finto nove, con Zaccagni e Cancellieri ai suoi fianchi. Titolare anche Milinkovic-Savic, squalificato per il derby, mentre dovrebbe riposare Luis Alberto. Negli olandesi, costretti a vincere per qualificarsi agli ottavi di finale, spazio al tridente offensivo con Jahankabakhsh, Pereira e Dilrosun. Arbitro della gara sarà il bosniaco Irfan Peljto, con assistenti i connazionali Davor Beljo e Damir Lazić. Quarto uomo Miloš Gigovic, al Var siederanno il tedesco Bastian Dankert e lo spagnolo Alejandro Hernández.

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Lopez; Timber, Szymanski, Kokcu; Jahankabakhsh, Pereira, Dilrosun. All. Slot.

LAZIO: (4-4-2): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.

Roma-Ludogorets, le anticipazioni del match delle 21 su Sky Sport, Dazn e in chiaro su Tv8

Niente calcoli invece per la Roma di José Mourinho. I giallorossi dovranno per forza vincere se vogliono proseguire in Europa League. Un pareggio o una sconfitta, infatti, significherebbero retrocessione in Conference, competizione di cui detengono il trofeo. «Vogliamo andare fino in fondo», ha detto lo Special One in conferenza stampa. «Con i nostri tifosi e il clima che sappiamo creare in casa possiamo farcela». La classifica del Gruppo C al momento vede il Betis primo con 13 punti, seguito da Ludogorets e Roma a sette. In fondo l’HJK Helsinki con un punto. Mou ritrova per stasera Zaniolo, grazie alla riduzione della squalifica della Uefa, ma il numero 22 potrebbe partire dalla panchina. Con Abraham e Pellegrini potrebbe rivedersi Volpato, match winner di lunedì contro il Verona. Kumbulla rileverà lo squalificato Mancini.

«Scenderemo in campo con la nostra mentalità per passare il turno», ha replicato in conferenza alla vigilia il tecnico dei bulgari Ante Simundza. «Dipende tutto da noi, siamo pronti per ogni evenienza». In campionato il Ludogorets occupa il secondo posto, frutto di quattro successi consecutivi, ma nel prossimo turno sarà atteso da uno scontro diretto al vertice. Per l’Europa League non si esclude un potenziale turnover. Nel 4-2-3-1, occhio al trequartista Tekpetey, fra i più tecnici della squadra. «Giocare all’Olimpico è un sogno», ha detto in conferenza. «Vogliamo vincere». Arbitro del match sarà il montenegrino Nikola Dabanović, con assistenti i connazionali Milovan Djukić e Vladan Todorović. Quarto uomo Miloš Savović, al Var siederanno l’olandese Pol van Boekel e il polacco Bartosz Frankowski.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Camara, El Shaarawy; Volpato, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.

LUDOGORETS (4-2-3-1): Padt; Witry, Verdon, Nedyalkov, Cicinho; Piotrowski, Naressi; Tekpetey, Cauly, Rick; Thiago. All. Simundza.