Europa League, stasera 27 ottobre Lazio-Midtjylland e HJK-Roma

Archiviata la Champions con i successi di Inter (4-0 contro il Viktoria Plzen) e Napoli (3-0 ai Rangers), è tempo di Europa League. Stasera 27 ottobre tocca alle due romane, ancora a caccia di un posto fra le migliori 16 della competizione. La Lazio affronterà all’Olimpico il Midtjylland, in diretta alle 18.45 su Sky Sport Uno. Alle 21 invece, sempre su Sky Sport Uno e in chiaro su Tv8, toccherà alla Roma a Helsinki. Imperativo vincere per entrambe le formazioni, protagoniste di un cammino altalenante con successi ma anche prestazioni non all’altezza. Entrambi i match saranno visibili in streaming sulle app Sky Go e Dazn.

Europa League, tutto sui match di Lazio e Roma stasera 27 ottobre 2022

Lazio-Midtjylland, ancora tutto in equilibrio nel Gruppo F

Quattro squadre a pari punti a due partite dalla fine. Lazio, Midtjylland, Feyenoord e Sturm Graz sono appaiate a cinque punti nella classifica più equilibrata d’Europa. Attualmente la differenza reti premia gli olandesi davanti ai danesi, con i biancocelesti al terzo posto davanti agli austriaci. Per questo ormai è vietato sbagliare, perché una sconfitta potrebbe risultare fatale per il cammino internazionale. «Finora abbiamo sbagliato una partita che ci sta condizionando», ha detto il tecnico della Lazio Maurizio Sarri. «Dobbiamo dare continuità ai risultati di campionato». In Serie A i biancocelesti sono infatti in terza posizione dietro a Napoli e Milan e hanno subito appena cinque gol. Stasera in Europa League non ci saranno Immobile, out per infortunio, e Milinkovic-Savic, che potrebbe sedersi in panchina perché diffidato. Al loro posto Pedro in vantaggio su Cancellieri e Luis Alberto al fianco di Vecino e Cataldi.

«Utilizzerò i giocatori che sono in forma per vincere», ha detto invece l’allenatore del Midtjylland Albert Capellas. «All’andata finì 5-1 per noi, ma dobbiamo dimenticarcene perché stavolta sarà diverso». La Lazio dovrà fare attenzione soprattutto ai centrocampisti Evander e Isaksen, già a segno nel match in Danimarca. La formazione scandinava dovrà però anche pensare al campionato, dove attualmente occupa il quinto posto. Lunedì ospiterà l’OB in uno scontro diretto per un piazzamento in Europa il prossimo anno. Arbitro del match contro la Lazio sarà il polacco Daniel Stefanski, assistito dai connazionali Dawid Golis e Michal Obukowicz. Quarto uomo sarà Damian Sylwestrzak, mentre al Var siederanno Tomasz Kwiatkowski e il tedesco Bastian Dankert.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Basic: Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.

MIDTJYLLAND (4-3-3): Lossl; Tychosen, Dalsgaard, Sviatchenko, Paulinho; Martinez, Olsson, Evander; Isaksen, Dreyer, Sisto. All. Capellas.

HJK-Roma, obbligo di vittoria per gli uomini di Mourinho in Europa League

Ultima chance per la Roma di José Mourinho, che dovrà vincere oggi per sperare ancora negli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi, impegnati stasera alle 21 a Helsinki, sono al momento terzi nel Gruppo C con soli quattro punti. A sette c’è il Ludogorets, che ha anche il vantaggio dello scontro diretto, mentre in vetta il Betis inarrivabile con 10. In caso di mancato successo stasera, la formazione capitolina dovrà sperare che gli spagnoli non perdano il loro match in Bulgaria. «Dobbiamo segnare di più e pensare a noi stessi», ha detto in conferenza stampa l’allenatore della Roma. «Non sarà facile, perché le squadre scandinave sono migliorate molto negli ultimi anni». Il tutto con un occhio al campionato. Lunedì i giallorossi voleranno a Verona contro l’Hellas in una partita fondamentale per riscattare la sconfitta interna contro il Napoli.

«In casa abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti», ha detto in conferenza stampa l’allenatore dell’HJK Helsinki Toni Koskela. «Entrambe le squadre dovranno vincere e questo cambierà gli equilibri durante la partita, ma possiamo farcela». Il tecnico dei finlandesi dovrebbe puntare sul 4-3-3, mentre Mou potrebbe optare per le due punte Abraham e Belotti con Pellegrini alle loro spalle. A centrocampo ancora titolare Camara per Matic, mentre Zalewski è in vantaggio su Karsdorp non ancora al meglio. Arbitro della partita di Europa League sarà il portoghese Tiago Martins, con Rui Tavares e Luis Campos come assistenti. Quarto uomo Helder Felipe Claudio Carvalho, al Var Luis Godinho e Hugo Miguel.

HJK HELSINKI (4-3-3): Hazard; Saksela, Tenho, Hoskonen, Browne; Vaananen, Lingman, Hetemaj; Hostikka, Abubakari, Soiri. All. Koskela.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Camara, Cristante, Spinazzola; Pellegrini; Belotti, Abraham. All. Mourinho.