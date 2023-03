Europa League, ottavi di ritorno: Friburgo-Juventus e Real Sociedad-Roma

Tutto pronto per gli ottavi di ritorno di Europa League. Stasera 16 marzo Juventus e Roma proveranno ad alimentare la rinascita del calcio italiano, protagonista in Champions con il passaggio ai quarti di Napoli, Inter e Milan. I bianconeri saranno di scena alle 18.45 contro il Friburgo, forti dell’1-0 di Torino. I giallorossi invece saranno in campo alle 21 all’Estadio Municipal de Anoeta, casa della Real Sociedad, per difendere il 2-0 della scorsa settimana. Entrambi i match saranno visibili in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Dazn e Now Tv. L’incontro della Juventus andrà in onda anche in chiaro su Tv8.

Friburgo-Juventus, le anticipazioni del match di Europa League stasera alle 18.45 su Tv8

La Juventus arriva a Friburgo forte dell’1-0 dell’andata, ma con qualche dubbio di formazione. Ancora out infatti Bonucci, mentre Chiesa e Di Maria recuperano soltanto per la panchina. Necessarie dunque alcune novità di formazione, che tuttavia non scenderà in campo solo per difendersi. «Dobbiamo segnare almeno un gol», ha detto in conferenza stampa Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus. «Pensare di resistere sullo 0-0 è impossibile perché loro sono bravi tecnicamente e offensivamente». Se si esclude la partita di Torino, il Friburgo viene da sei risultati utili consecutivi in patria fra coppa di Germania e Bundesliga, dove occupa al momento il terzo posto a pari merito con Lipsia e Union Berlino. «Dobbiamo vincere e giocare con convinzione e determinazione», ha detto l’allenatore tedesco Christian Streich. «Sentiremo pressione così come loro, che sono i favoriti».

Quanto alle formazioni, per il ritorno degli ottavi di Europa League la Juventus potrebbe tornare al vecchio e tradizionale 3-5-2. Davanti a Sczcesny ci saranno Bremer e Danilo assieme a Gatti. In regia Locatelli avrà ai suoi fianchi Rabiot, fra gli uomini più in forma, e Fagioli, mentre sulle fasce giocheranno Kostic e Cuadrado. In attacco possibile turno di riposo per Miretti, che si accomoderà in panchina con Di Maria e Chiesa pronti ad entrare a gara in corso. In tal caso ci sarà Kean in supporto a Dusan Vlahovic, ancora alla ricerca di un gol per allontanare il lungo digiuno. Nel Friburgo occhio come sempre al talento dell’italiano Grifo, abile anche sui calci piazzati, e alla velocità di Doan. Arbitro dell’incontro sarà l’olandese Serdar Gözübüyük, assistito dai connazionali Erwin Zeinstra e Johan Balder. Quarto uomo Joey Kooij, al Var siederanno Dennis Higler e Rob Dieperink.

Real Sociedad-Roma, arbitro e probabili formazioni del match delle 21 su Sky Sport Uno

Il derby può attendere. È questo il mantra di José Mourinho e della sua Roma che domenica affronterà la Lazio nella stracittadina ma oggi è attesa da un crocevia importante della stagione. I giallorossi saranno ospiti della Real Sociedad, quarta forza della Liga spagnola, dove dovranno difendere il 2-0 dell’Olimpico maturato grazie ai gol di El Shaarawy e Kumbulla. «Niente turnover, giocherà chi mi darà più garanzie di passare il turno», ha detto lo Special One in conferenza stampa, prima di parlare dell’ambiente caldo che attenderà i suoi all’Anoeta. «Lo stadio caricherà anche noi, sappiamo giocare in questo clima». Compito difficile ma non impossibile per Imanol Alguacil e i suoi ragazzi, pronti a dare battaglia fino alla fine. «Una rete nei primi minuti sarebbe eccezionale», ha detto il tecnico spagnolo. «Sarà complicato, ma fattibile».

Due soli cambi di formazione per Mourinho rispetto alla gara di andata degli ottavi di Europa League. In difesa si dovrebbe rivedere Ibanez al posto di Llorente accanto a Mancini e Smalling, con Rui Patricio confermato fra i pali. Sugli esterni di centrocampo El Shaarawy dovrebbe lasciare spazio a Spinazzola sulla sinistra, con Karsdorp a destra e la coppia Matic-Cristante in mediana. In attacco sarà titolare Pellegrini nonostante i 30 punti di sutura sulla fronte. Accanto a lui Dybala a supporto di Abraham. Real Sociedad in campo con un 4-3-3 offensivo grazie al talento di David Silva e alla velocità di Kubo e Oyarzabal. Arbitro della gara sarà il rumeno István Kovács, assistito dai connazionali Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene. Quarto uomo Horatiu Fesnic, mentre al Var ci saranno i tedeschi Bastian Dankert e Sören Storks.