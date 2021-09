Europa League: Napoli – Spartak Mosca, arbitro, probabili formazioni e dove vedere la partita

Archiviata la Champions, torna in campo l’Europa League per la seconda giornata della fase a gironi. Il Napoli di Luciano Spalletti sarà chiamato a confermare gli ottimi risultati in campionato nella partita casalinga delle 18,45 (fischio d’inizio su Sky Sport Uno e Sky Sport 252) contro lo Spartak Mosca.

Napoli – Spartak Mosca, arbitro e probabili formazioni del match di Europa League stasera 30 settembre 2021 su Sky Sport

Torna l’Europa League per il Napoli, dopo la prestazione a due facce contro il Leicester culminata con il 2-2 finale firmato da Osimhen. Sarà proprio dall’attaccante nigeriano che la formazione di Luciano Spalletti dovrà partire per confermare gli eccellenti risultati in campionato. Sei vittorie su altrettanti incontri in Serie A e primo posto in solitaria fanno del Napoli una delle squadre più in forma del momento.

Quella di stasera al Diego Armando Maradona non sarà una prima assoluta. Il Napoli ha già affrontato lo Spartak negli ottavi di finale di Coppa dei Campioni della stagione 1990-91 e negli ottavi di Europa League del 2014-15. In quest’ultima occasione, la formazione azzurra riuscì a piegare i russi per 3-1 grazie alla tripletta di Gonzalo Higuain nella partita di andata, prima di accontentarsi dello 0-0 al ritorno.

Arbitro della partita sarà lo sloveno Kruzliak, assistito da Hancko e Pozor e dal quarto uomo Kralovic. Al Var siederanno invece il tedesco Denkert e l’olandese Blom.

Napoli, squadra che vince non si cambia

Poche novità e tante conferme per il Napoli. Visti gli ottimi risultati recenti, Luciano Spalletti dovrebbe confermare l’11 classico con Ospina tra i pali, protetto dalla coppia centrale Koulibaly – Manolas. Sulle fasce Mario Rui e forse Malcuit, unica novità dal primo minuto. A centrocampo confermato il trio Anguissa – Fabian Ruiz – Zielinski alle spalle dell’attacco guidato dal capitano Lorenzo Insigne assieme a Lozano e Osimhen.

Spartak Mosca, Promes con l’ex Roma Ponce

Spregiudicato 3-4-3 per lo Spartak Mosca, chiamato a dimenticare la sconfitta casalinga contro il Legia Varsavia di due settimane fa. Davanti al portiere Maksimenko spazio a una difesa a tre composta da Caufriez, Gigot e Dzhikiya. Esterno offensivo sarà l’ex conoscenza del calcio italiano Victor Moses, con un passato all’Inter, avanzato rispetto a Litvinov che opererà sulla stessa corsia ma sulla linea dei centrocampisti accanto a Umyarov, Bakaev e Ayrton. Davanti l’ex romanista Ponce sarà il centravanti, con Promes a completare il tridente offensivo.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

SPARTAK MOSCA (3-4-3): Maksimenko; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Litvinov, Umyarov, Bakaev, Ayrton; Moses, Ponce, Promes. All. Rui Vitoria