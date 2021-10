Europa League, Napoli-Legia Varsavia: orario, arbitro, formazioni e dove vederla

Rilanciarsi in Europa per continuare a stupire. Questo il punto focale di Napoli-Legia Varsavia, gara valida per la terza giornata di Europa League. Il match andrà in onda, in diretta, stasera 21 ottobre alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. La visione sarà disponibile anche in streaming sull’app Sky Go.

Napoli-Legia Varsavia, arbitro e classifica del Gruppo C

Obiettivo riscatto per il Napoli, il quale vuole subito cancellare la sconfitta della scorsa giornata rimediata in casa contro lo Spartak Mosca. Forte delle otto vittorie consecutive e del primo posto in solitaria in Serie A, la formazione di Luciano Spalletti vuole dare continuità alle sue performance e ottenere il primo successo anche in Europa League. Per farlo dovrà superare i polacchi di mister Michniewicz, un ostacolo da non sottovalutare dato che occupano attualmente il primo posto del raggruppamento a punteggio pieno. Alle spalle del Legia c’è il Leicester, che ieri pomeriggio ha battuto in un pirotecnico 4-3 lo Spartak Mosca in Russia. In coda proprio il Napoli, ancora fermo a quota 1.

Arbitro dell’incontro sarà lo spagnolo Carlos Del Cerro Grande, assistito sulle corsie dai connazionali Pau Cebrian Devis e Roberto Alonso Fernandez. Quarto uomo sarà Guillermo Cuadra Fernandez, mentre al Var siederanno Alejandro Hernandez e il francese Delojod Willy. Due i precedenti dei napoletani con il fischietto iberico, che ha diretto gli ottavi di finale contro il Salisburgo del marzo 2018 (sconfitta per 3-1) e il match dei gironi di Champions contro il Liverpool. Ad Anfield, nel novembre 2019, finì 1-1.

Napoli-Legia Varsavia, probabili formazioni di stasera 21 ottobre 2021

Qui Napoli, riposa Osimhen, dentro Mertens

Nonostante si tratti di una gara delicata, Spalletti dovrebbe effettuare qualche cambio di formazione. Davanti al portiere Meret ci saranno probabilmente Manolas e Koulibaly, mentre sulle fasce spazio a Di Lorenzo e Juan Jesus. L’ex Roma dovrebbe infatti dare un turno di riposo a Mario Rui, apparso stanco in campionato. A centrocampo panchina per Anguissa, con Demme e Fabian Ruiz in supporto al terzetto formato da Lozano, Elmas e Insigne. Davanti, turno di riposo per il bomber Osimhen che dovrebbe dare spazio, per la prima volta in stagione dal primo minuto, al belga Mertens.

Qui Legia, formazione tipo per i polacchi

Possibile 3-5-2 classico per i polacchi del Legia Varsavia, già certi di arrivare al giro di boa del girone con il primo posto in tasca. Davanti al portiere Mistza, dovrebbe esserci il terzetto difensivo formato da Jędrzejczyk, Wieteska e Nawrocki. Robusto centrocampo con Slisz, Kharatin e Martins in mediana, mentre Johansson e Mladenovic si occuperanno rispettivamente di fascia destra e sinistra. In attacco Luquinhas in coppia con Emreli, anche se è probabile che il brasiliano parta più indietro rispetto al compagno di reparto.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Elmas, Insigne; Mertens. Allenatore: Spalletti

LEGIA VARSAVIA (3-5-2): Miszta; Jędrzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Slisz, Kharatin, Martins, Mladenovic; Luquinhas, Emreli. Allenatore: Michniewicz