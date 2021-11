Europa League Marsiglia-Lazio: orario, arbitro, formazioni e dove vedere la partita

Trasferta transalpina per la Lazio, che stasera al Velodrome affronterà i francesi dell’Olympique Marsiglia. Una partita molto importante per la formazione biancoceleste che, con un eventuale passo falso, potrebbe mettere a repentaglio la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Marsiglia – Lazio sarà trasmessa in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e Dazn.

Quattro punti in classifica per la Lazio, uno in più rispetto al Marsiglia. Lontano tre lunghezze, a quota sette, il Galatasaray primo, mentre in coda c’è la Lokomotiv Mosca con un solo punto dopo tre giornate. Per questo motivo la partita di stasera assume un’importanza cruciale nel cammino europeo dei ragazzi di Maurizio Sarri, chiamati a vincere contro una formazione tenace e coriacea. Due settimane fa, infatti, all’Olimpico di Roma finì 0-0, un risultato che contribuì a mantenere invariata la classifica di un Gruppo E molto equilibrato.

Arbitro dell’incontro sarà lo spagnolo José Maria Sanchez, coadiuvato dai connazionali Raúl Cabañero e Iñigo. Quarto uomo sarà Cesar Soto Grado, mentre al Var siederanno gli esperti Juan Martínez Munuera e Ricardo de Burgos.

Marsiglia-Lazio, le probabili formazioni di stasera 4 novembre 2021

Qui Marsiglia, Bielsa punta tutto su Milik

Marcelo Bielsa, vicino alla panchina biancoceleste qualche anno fa prima dell’arrivo di Simone Inzaghi, schiererà la sua formazione con un particolare modulo 3-3-3-1. Davanti al portiere Pau Lopez, ex Roma, ci saranno infatti con ogni probabilità Saliba, Caleta-Car e Peres. A centrocampo Lirola e Guendouzi copriranno i fianchi del playmaker Kamara, a supporto del terzetto composto dall’ex romanista Under, Gerson e dal fantasista francese Payet. Attacco invece sulle spalle di Arkadiusz Milik, ex centravanti del Napoli apparso un po’ in ombra nella partita di andata.

Qui Lazio, dentro Savic e Luis Alberto

Qualche dubbio di formazione per Maurizio Sarri, che deve decidere se schierare in campo dal primo minuto i suoi assi. Davanti al portiere Strakosha, confermato fra i pali in coppa, ci saranno Luiz Felipe e Acerbi al centro, con Lazzari e Husaj sulle corsie esterne. A centrocampo, muscoli e qualità con Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto. A completare il 4-3-3 il tridente composto da Felipe Anderson, Pedro e uno fra Muriqi e Immobile, con il kosovaro in vantaggio per una maglia da titolare.

OLYMPIQUE MARSIGLIA (3-3-1-3): Pau Lopez; Saliba, Caleta-Car, L. Peres; Lirola, Kamara, Guendouzi; Gerson, Payet, Under; Milik. All.: Bielsa

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Pedro. All.: Sarri