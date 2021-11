Europa League, Lokomotiv Mosca – Lazio: orario, arbitro, formazioni e dove vedere la partita

Archiviare subito la sconfitta casalinga in campionato contro la Juventus e cercare il pass per gli ottavi di Europa League. Lokomotiv Mosca – Lazio, in diretta stasera 25 novembre alle 18,45 su Sky Sport Uno, Dazn e Tv8, potrebbe essere decisiva per il cammino europeo dei biancocelesti. Una sconfitta, anche in rapporto al risultato dell’altro incontro, potrebbe infatti complicare il passaggio del turno.

«Mi aspetto una partita difficile, entrambi abbiamo un obiettivo importante da raggiungere», ha detto l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri in conferenza alla vigilia. «Complice il cambio di allenatore, sono una squadra diversa rispetto all’andata». Dopo i due pareggi consecutivi contro il Marsiglia (0-0 in casa e 2-2 al Velodrome francese), la Lazio si trova al secondo posto del Gruppo E con 5 punti, a tre lunghezze di distacco dal Galatasaray capolista con 8. Seguono proprio il Marsiglia con 4 e la Lokomotiv Mosca con 2. Da quest’anno, il terzo posto finale consente l’accesso ai play-off per entrare in Conference League.

Arbitro del match sarà il portoghese Artur Dias, assistito dai connazionali Rui Tavares e Paulo Soares, mentre quarto uomo sarà Hugo Miguel. Al Var siederanno invece João Pinheiro e Tiago Martins.

Lokomotiv Mosca – Lazio, le probabili formazioni di stasera 25 novembre 2021 su Sky Sport Uno e Tv8

Qui Lokomotiv Mosca, out Anjorin e Miranchuk

Partita da dentro o fuori per la Lokomotiv Mosca, che senza un successo potrebbe dire addio ai sogni di qualificazione agli ottavi di finale. Per cercare l’impresa però, il tecnico Gisdol dovrà fare a meno di due pilastri importanti della formazione come Anjorin e Anton Miranchuk (fratello del centrocampista dell’Atalanta), ai box per infortunio. In dubbio anche la presenza dell’attaccante Zhemaletdinov. Nel 4-3-3 dovrebbero scendere, davanti al portiere Khudiakov, Nenakhov, Jedvaj, Pablo e Rybus. A centrocampo spazio a Barinov, Beka Beka e Maradishvili, mentre l’attacco sarà affidato a Kerk, Kamano e Smolov.

Qui Lazio, Immobile in dubbio

«Giocare l’Europa League è per noi difficoltoso», ha detto Sarri alla vigilia, facendo presagire diversi cambi di formazione. «Fra tre giorni saremo in trasferta a Napoli, il calendario non aiuta». Tra i pali dovrebbe essere confermato Strakosha, mentre in difesa spazio alla coppia centrale formata da Luiz Felipe e Acerbi, con Lazzari e Hysaj sulle corsie laterali. In mezzo al campo, Lucas Leiva e Basic dovrebbero rilevare Cataldi e Milinkovic-Savic nel terzetto con Luis Alberto. In avanti, accanto al confermato Felipe Anderson, potrebbero trovare una maglia da titolare Zaccagni e Immobile, al rientro dopo l’infortunio con la Nazionale. Se il bomber laziale non dovesse farcela, è pronto Muriqi.

LOKOMOTIV MOSCA (4-3-3): Khudiakov; Nenakhov, Jedvaj, Pablo, Rybus; Maradishvili, Barinov, Beka Beka; Kerk, Smolov, Kamano. All.: Gisdol

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Lucas Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri