Europa League, Legia Varsavia – Napoli: orario, arbitro, formazioni e dove vedere la partita

Torna in campo l’Europa League per la prima giornata di ritorno della fase a gironi. Alla Pepsi Arena di Varsavia, stasera, 4 novembre 2021, sarà il turno di Legia – Napoli, con la formazione di Luciano Spalletti chiamata a confermare il trionfo casalingo di due settimane fa. La partita andrà in onda in diretta su Sky Sport Uno e Dazn alle 18,45.

Reduce dal successo in Serie A, seppur sofferto, nel derby contro la Salernitana, il Napoli vola in Polonia per continuare la sua corsa verso gli ottavi di finale di Europa League. Una vittoria stasera garantirebbe agli azzurri il primato del girone, dato che al momento sono al secondo posto a pari merito con il Leicester con 4 punti, con il Legia primo grazie a due lunghezze di vantaggio. Ultima piazza per lo Spartak Mosca, fermo a quota 3. Per farlo dovrà però fare a meno di alcune pedine importanti, tra cui Insigne e Fabian Ruiz, nemmeno convocati per la trasferta.

Arbitro del match sarà il belga Lawrence Visser, assistito dai connazionali Yves De Neve e Ruben Wyns, mentre quarto uomo sarà Bram Van Driessche. Al Var, invece, siederanno il francese Benoit Millot e il belga Erik Lambrechts.

Legia Varsavia – Napoli, le probabili formazioni di stasera 4 novembre 2021

Qui Legia, in panchina il nuovo coach Golebiewski

«So come affrontare il Napoli». Si è presentato così, nella conferenza della vigilia, Marek Golebiewski nuovo allenatore del Legia Varsavia giunto per sostituire l’esonerato Michniewicz. La squadra polacca, che punta a conservare il primato del gruppo C, scenderà in campo con una formazione più spregiudicata rispetto alla gara d’andata. Probabile un modulo 3-4-3 con il terzetto Jedrzejczyk, Wieteska e Rose davanti al portiere Mistza. A centrocampo Johansson e Ribeiro sulle corsie esterne, con Ciepela e Slisz a garantire fisicità nel mezzo. Davanti spazio alla velocità di Kastrati, Emreli e Muci.

Qui Napoli, out anche Osimhen e Mario Rui

Tante le assenze in casa Napoli, tra cui spiccano senza dubbio quelle del capitano Lorenzo Insigne e del bomber di stagione Victor Osimhen. Solo diciotto i convocati di Spalletti per la trasferta polacca, inclusi i tre portieri. Scelte obbligate quindi con Meret tra i pali e una linea di difesa a 4 con Rrahmani e Koulibaly al centro e Di Lorenzo e Juan Jesus sulle fasce. Mario Rui non ci sarà per squalifica, mentre Malcuit e Manolas sono fermi ai box per infortunio. A centrocampo favorita la coppia Demme – Anguissa a supporto dei terzetto di trequartisti formato da Politano, Zielinski ed Elmas. Ballottaggio davanti con Petagna preferito a Mertens, pronto a subentrare a partita in corso con Lozano.

LEGIA VARSAVIA (3-4-3): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Rose; Johansson, Ciepela, Slisz, Ribeiro; Kastrati, Emreli, Muci. All. Golebiewski

NAPOLI (4-2-3-1): Meret: Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Anguissa; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna. All.: Spalletti