Europa League, Lazio-Marsiglia: orario, arbitro, formazioni e dove vederla

Terza giornata di Europa League. Lazio – Marsiglia, con diretta su Sky Sport Uno stasera 21 ottobre alle 18,45, potrà dire molto del cammino europeo della formazione biancoceleste. Dopo la sconfitta contro il Galatasaray per 1-0 e la convincente vittoria casalinga contro la Lokomotiv Mosca, gli uomini di Sarri sono chiamati a trovare conferme in Europa per risalire definitivamente la china e indirizzare il prosieguo nella competizione. La partita sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go.

Lazio-Marsiglia, arbitro e classifica del Gruppo E

Classifica serrata e aperta a ogni sviluppo. Questo dice il Gruppo E, che vede il Galatasaray in testa con 4 punti, seguito dalla Lazio con 3, dal Marsiglia con 2 e dalla Lokomotiv Mosca, in coda con un solo punto. Per questo, la sfida dell’Olimpico risulta cruciale per i biancocelesti che non possono permettersi un altro passo falso. «Partita difficile perché giocheremo contro una squadra forte con gioco tatticamente ben impostato», ha detto Sarri alla vigilia. «Ciro (Immobile, ndr.) sta bene, ma ci aspettano sette partite in venti giorni, devo valutare».

Lazio e Marsiglia si sono affrontate nove volte nella loro storia, con un bilancio che vede sei vittorie biancocelesti contro 2 francesi, a fronte di un solo pareggio. L’ultimo incontro risale al 2018, quando la Lazio si impose sia al Velodrome che all’Olimpico. Trionfo netto per 3-1 in Francia con reti di Wallace, Caicedo e Marusic, mentre in casa finirono sul tabellino le reti di Parolo e Correa.

Arbitro del match sarà il tedesco Deniz Aytekin, assistito dai connazionali Christian Dietz e Dominik Schaal. Quarto uomo sarà Martin Petersen. Al Var Marco Fritz e l’elvetico Fedayi San.

Lazio-Marsiglia, probabili formazioni di stasera 21 ottobre 2021

Qui Lazio, probabile turnover per Sarri

Visti i tanti impegni ravvicinati del prossimo mese, non è escluso un possibile turnover per Maurizio Sarri. In porta, come accaduto negli altri match europei, dovrebbe tornare Strakosha, mentre in difesa si rivede Acerbi dopo lo stop forzato per squalifica in Serie A. Accanto a lui dovrebbe trovare spazio Luiz Felipe, con Lazzari e Hysai sulle fasce. A centrocampo maglia da titolare per Basic e Cataldi che faranno rifiatare Leiva e Milinkovic-Savic, con Luis Alberto a completare la linea a tre. In attacco Felipe Anderson e Zaccagni dovrebbero essere certi di un posto accanto a uno fra Immobile e Muriqi.

Qui Marsiglia, occhio all’ex Napoli Milik

Il Marsiglia di Jorge Sampaoli (ex ct di Cile e Argentina) dovrebbe scendere in campo con diversi volti familiari al calcio italiano. In porta ci sarà l’ex giallorosso Pau Lopez, protetto da una linea a tre con Saliba, Alvaro Gonzalez e Luan Peres. Nel 3-3-3-1 di Sampaoli, il centrocampo dovrebbe vedere Pape Gueye con Kamara e Guendouzi, mentre sulla trequarti Payet e De La Fuente accompagneranno un altro ex romanista, il turco Cengiz Under. Davanti, spazio ad Arkadiusz Milik, anche se l’ex Napoli non è al meglio dopo l’infortunio al menisco che lo aveva tenuto ai box durante l’estate.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All: Sarri

OLYMPIQUE MARSIGLIA (3-3-3-1): Pau Lopez; Saliba, Alvaro Gonzalez, Luan Peres; Pape Gueye, Kamara, Guendouzi; Under, Payet, De La Fuente; Milik. All: Sampaoli