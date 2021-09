Europa League, Lazio-Lokomotiv Mosca: arbitro, probabili formazioni e dove vedere la partita

Alle ore 21, in chiaro su Tv8, ci sarà la partita di Europa League della Lazio che allo Stadio Olimpico affronterà la Lokomotiv Mosca. La partita sarà visibile anche su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Lazio – Lokomotiv Mosca, arbitro e probabili formazioni del match di Europa League stasera 30 settembre 2021 su Tv8

Dopo l’importante vittoria nel derby di domenica scorsa, la Lazio di Maurizio Sarri si fionda nuovamente in Europa League. L’obiettivo è cancellare la brutta prestazione in terra turca, quando fu sconfitta 1-0 dal Galatasaray per la clamorosa papera del portiere Strakosha. Intanto, il tecnico biancoceleste non ha risparmiato critiche per i troppi impegni ravvicinati. «È assurdo che la Lega ci abbia messo una partita di campionato a 61 ore da quella d’Europa», ha dichiarato in conferenza. «Siamo fuori dal mondo».

Fra Lazio e Lokomotiv Mosca si ricorda un solo precedente. Si tratta della semifinale di Coppa delle Coppe del 1998-99. In quell’occasione i biancocelesti superarono il doppio confronto grazie all’1-1 in trasferta e al pareggio a reti inviolate tra le mura amiche.

Arbitro del match sarà l’inglese Pawson con Betts, Hussin e il quarto uomo Bankes a completare la squadra sul terreno di gioco. Al Var ci saranno il britannico Kavanagh e lo spagnolo Martinez Munuera.

Lazio, probabile formazione: c’è Strakosha, dubbio Immobile – Muriqi

Dopo le polemiche in conferenza stampa sul calendario troppo ravvicinato, è probabile che Maurizio Sarri operi un importante turnover. Il dubbio principale riguarda la punta, con Immobile attualmente favorito su Muriqi anche se continuano a salire le quotazioni per un impiego del kosovaro ex Fenerbahce. In porta confermato Strakosha, nonostante la papera che è costata la sconfitta a Istanbul. Linea a quattro in difesa con Acerbi e Luiz Felipe al centro, mentre sulle corsie laterali dovrebbero agire Lazzari e Radu. A centrocampo confermato solo Milinkovic-Savic, mentre turno di riposo per Leiva e Luis Alberto. Al loro posto ci dovrebbero essere Cataldi e Akpa Akpro. Davanti, accanto a Immobile, fiducia a Felipe Anderson e Raul Moro, che dovrebbe far rifiatare Pedro.

Lokomotiv Mosca, probabile formazione out Jedvaj, occhio a Smolov

La squadra russa, reduce da tre pareggi consecutivi tra cui quello del turno precedente contro il Marsiglia, dovrebbe presentarsi all’Olimpico con un 4-3-1-2. Davanti al portiere Guilherme, l’allenatore Nikolic dovrebbe schierare una linea a quattro formata da Zhivoglyadov, Barinov, Pablo e Silyanov, con l’ex Roma Jedvaj che dovrebbe accomodarsi in panchina. A centrocampo dovrebbero agire Beka, Maradishvili e Kulikov con Zhemaletdinov sulla trequarti, dietro le punte Kerk e Smolov.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic, Cataldi, Akpa-Akpro; Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro. All. Sarri

LOKOMOTIV MOSCA (4-3-1-2): Guilherme; Zhivoglyadov, Barinov, Pablo, Silyanov; Beka, Maradishvili, Kulikov; Zhemaletdinov; Kerk, Smolov. All. Nikolic