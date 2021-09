Europa League, formazioni e dove vedere le partite di Napoli e Lazio stasera 16 settembre 2021

Dopo le emozioni e i colpi di scena della Champions, oggi è il turno dell’Europa League e della neonata Conference League. Tre le italiane in campo. Alle 18.45, in diretta su Tv8, la Lazio sarà ospite del Galatasaray, mentre alle 21 sarà il turno del Napoli, di scena al King Power Stadium di Leicester. Alle 21 scenderà in campo anche la Roma di Josè Mourinho che aprirà le danze della sua Conference League all’Olimpico contro il CSKA Sofia. Tutte le partite di entrambe le competizioni saranno disponibili sui canali di Sky Sport, sulla piattaforma streaming Sky Go e su Dazn.

Europa League, le probabili formazioni di Lazio e Napoli

Galatasaray – Lazio, probabili formazioni del match stasera 16 settembre 2021 su Tv8

Inizierà da Istanbul l’Europa League della Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti, alle 18.45, saranno di scena alla Türk Telekom Arena contro il Galatasaray, match valido per la prima giornata del gruppo E, che comprende anche Lokomotiv Mosca e Marsiglia. Subito una partita impegnativa per la formazione laziale, obbligata a cancellare la delusione per la sconfitta contro il Milan in campionato. Di fronte si troverà il Galatasaray di Fatih Terim, reduce da due pareggi in campionato ma imbattuto in casa da nove incontri.

Ancora qualche dubbio di formazione per il tecnico turco che dovrà fare a meno degli infortunati Sacha Boey e Baris Yilmaz. L’imperatore tuttavia potrà fare conto del contributo in difesa di Marcao. Il difensore, squalificato in campionato per otto giornate dopo aver aggredito un compagno di squadra, potrà infatti scendere regolarmente in campo.

Ampio turnover invece per i biancocelesti. Rispetto alla partita persa per 2-0 contro il Milan infatti Sarri ne cambierà ben otto, tenendo in campo solo Acerbi, Milinkovic-Savic e Felipe Anderson. In difesa largo a Lazzari che dovrebbe rimpiazzare Marusic, mentre Patric è favorito su Luiz Felipe e Radu dovrebbe essere pronto a far rifiatare Hysaj. A centrocampo, accanto a Milinkovic-Savic, dovrebbero agire Basic ed Escalante. In attacco, invece, panchina per Immobile con al suo posto Muriqi, supportato dal già citato Felipe Anderson e dal nuovo acquisto Zaccagni.

GALATASARAY (4-1-4-1): Muslera; Yedlin, Luyindama, Marcao, van Aanholt; Kutlu; Akturkoglu, Antalyali, Morutan, Cicaldau; Dervisoglu. All. Terim

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Radu; Milinkovic Savic, Escalante, Basic; Felipe Anderson, Muriqi, Zaccagni. All. Sarri

Leicester – Napoli, probabili formazioni del match delle 21 di stasera 16 settembre 2021

Esordio difficile anche per il Napoli che, stasera alle 21, sarà ospite del Leicester al King Power Stadium. Dopo l’ottimo avvio in campionato, con tre vittorie su altrettante partite, la squadra allenata da Luciano Spalletti è chiamata a trovare conferme in Europa.

I padroni di casa dovrebbero scendere con Schmeichel in porta, supportato da una difesa a quattro composta dall’ex atalantino Castagne e Bertrand sulle fasce, con Soyuncu e Vestergaard al centro. Coppia di mediani formata da Tielemans e Soumarè, davanti ai quali ci saranno Albrighton, Maddison e Barnes. Unica punta, e principale pericolo per il Napoli, Jamie Vardy.

Spalletti, davanti al portiere Ospina, dovrebbe dare fiducia a Rrahmani al posto di Manolas al fianco di Koulibaly. Sulla fascia destra dovrebbe giocare il classe 2000 Alessandro Zanoli, in vantaggio su Malcuit, con Di Lorenzo spostato a sinistra. A centrocampo confermato Anguissa accanto a Fabian Ruiz, con Zielinski nel ruolo di trequartista con Lozano e Insigne a supporto dell’unica punta Osimhen.

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Soyuncu, Vestergaard, Bertrand; Tielemans, Soumarè; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy. All. Rodgers

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti