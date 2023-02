Europa League, andata playoff: Salisburgo-Roma e Juventus-Nantes

Prosegue lo spettacolo delle coppe europee. Archiviata la prima giornata di Champions, è tempo oggi di entrare nell’andata dei playoff di Europa League. In campo le seconde classificate della fase a gironi contro le terze dei raggruppamenti di Champions per un posto negli ottavi. Per rappresentare l’Italia, stasera 16 febbraio alle 18.45 la Roma di José Mourinho volerà in Austria per affrontare il Salisburgo. Alle 21 invece sarà il turno della Juventus che, all’Allianz Stadium di Torino, ospiterà i francesi del Nantes. Entrambe le partite saranno in diretta su Sky Sport Uno, con i bianconeri live anche in chiaro su Tv8. Visione disponibile in streaming su Dazn o sull’app SkyGo.

Salisburgo-Roma, le anticipazioni sul match di Europa League delle 18.45

La Roma riparte in Europa League dopo un cammino altalenante nella fase a gironi, dove si è classificata seconda alle spalle del Betis Siviglia. L’allenatore giallorosso José Mourinho intanto suona la carica ai suoi «Siamo qui per vincere e passare il turno», ha detto il tecnico portoghese. «Giocheremo contro un team di ragazzi fra 20 e 22 anni, che vogliono fare esperienza internazionale. Non sarà facile». Il Salisburgo, reduce dal girone di Champons League dove si è dovuto arrendere a Chelsea e Milan, promette battaglia e spera di arrivare fino in fondo. «Sfrutteremo ogni chance, saremo coraggiosi», ha dichiarato il tecnico Jaissle. Arbitro della partita sarà lo svedese Glenn Nyberg, con assistenti i connazionali Mahbod Beigi e Andreas Söderqvist. Quarto uomo Adam Ladebäck, mentre al Var gli olandesi Pol van Boekel e Dennis Higler.

Quanto alle formazioni, Mou ritrova almeno per la panchina Wijnaldum e Karsdorp. Il centrocampista ha recuperato dall’infortunio, ma non è ancora pronto per partire dall’inizio, mente l’esterno si sta di nuovo integrando dopo la rottura prima del Mondiale. Per il playoff di Europa League, dunque, la Roma dovrebbe scendere in campo con gli stessi 11 che hanno pareggiato a Lecce. Davanti al portiere Rui Patricio ci sarà una linea a tre con Mancini, Ibanez e Smalling. In mediana agiranno con ogni probabilità Matic e Cristante, con Zalewski a sinistra ed El Shaarawy a destra. In attacco Dybala e Pellegrini supporteranno Abraham. Per gli austriaci occhio al talento del giovanissimo Okafor, che partirà titolare in attacco. Il talento svizzero si è messo in mostra anche in Champions, segnando una rete al Milan.

Juventus-Nantes, tutto sul playoff delle ore 21 di stasera 16 febbraio 2023

Dopo la delusione in Champions League, la Juventus torna in campo internazionale con i playoff di Europa League. I bianconeri, retrocessi alle spalle del Benfica e del Paris Saint-Germain, affronteranno i francesi del Nantes, che stanno vivendo una difficile stagione in Ligue 1. Al momento infatti sono appena 13esimi con 28 punti in 23 giornate, solo 10 lunghezze dalla zona retrocessione. «Questa competizione è l’occasione migliore per andare in Champions anche l’anno prossimo», ha detto il tecnico juventino Massimiliano Allegri. «Abbiamo il dovere di passare il turno e vincere la coppa». Koumbouaré, allenatore dei francesi, non intende darsi per vinto. «Sulla carta non c’è partita, ma non partiamo sconfitti». Arbitro del match sarà il portoghese Joao Pinheiro, con assistenti i connazionali Bruno Jesus e Luciano Maia. Quarto uomo Antonio Nobre, mentre al Var Tiago Martins e Luis Godinho.

Pochi dubbi di formazione per Allegri, che per i playoff di Europa League dovrebbe fare affidamento sui titolari. Contro il Nantes, davanti al portiere Perin, ci dovrebbe essere una linea a tre con Bremer, Danilo e uno fra Rugani e Alex Sandro. Torna in panchina anche Bonucci, che potrebbe vedersi per uno spezzone. In mediana, maglia da titolare per Fagioli con Locatelli e Rabiot, mentre sugli esterni spazio a De Sciglio e Kostic. In attacco dovrebbero esserci Di Maria e Vlahovic, ma non si esclude un impiego di Kean. I francesi invece dovranno fare a meno di Ganago, che ha lasciato il ritiro dopo la perdita della figlia di cinque anni.