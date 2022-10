Perché l’Europa ha più gas di quello che pensava e cosa può succedere ora

C’è un unico lato positivo del riscaldamento globale: ci ha permesso di guadagnare tempo e fiato nella guerra energetica che si combatterà aspramente questo inverno. Complice un autunno particolarmente caldo, infatti, l’Europa si è ritrovata improvvisamente più gas di quanto ne debba usare. Paradossale, visti tutti gli allarmi lanciati dopo l’invasione dell’Ucraina: eppure, per emanciparsi dalle importazioni russe da cui sono stati dipendenti a lungo, gli europei si sono affrettati a importare gas naturale liquefatto (Gnl) da tutto il mondo per riempire gli stoccaggi. Il climate change ha fato il resto, visto che alle porte di novembre in Italia, per esempio, non c’è ancora stato bisogno di accendere i caloriferi. In questo quadro, anche i prezzi del gas sono diminuiti drasticamente: ora sono meno di un terzo del loro picco estivo.

Le forniture dalla Russia sono diminuite rispetto allo scorso anno

Piano però con la facile esaltazione da pericolo scampato: come ricordato da Bloomberg, i rischi ci attendono ancora: molto dipenderà dalle condizioni meteorologiche, dato che una improvvisa ondata di freddo brucerebbe in fretta le scorte del Vecchio Continente. Senza considerare che ulteriori sabotaggi contro le infrastrutture energetiche, come è successo coi gasdotti Nord Stream, potrebbero sconvolgere il mercato. Quel che resta però è che alla fine di ottobre siamo in condizioni migliori di quanto i governi europei avevano osato sperare. La situazione è questa: le forniture di gas dalla Russia sono diminuite rispetto allo scorso anno. I flussi sul principale gasdotto Nord Stream erano già stati interrotti in estate, prima delle esplosioni che hanno danneggiato i collegamenti. Il clima mite sta aiutando a limitare la domanda per ora, ma c’è il timore che i prezzi del gas più bassi rispetto al picco estivo, con conseguente fine dell’allarme bollette, possano portare i cittadini europei a essere meno parsimoniosi e provocare quindi consumi più disinvolti quando le temperature scenderanno.

Limitare i consumi rimane essenziale in vista dell’inverno

Secondo Giacomo Masato, analista della compagnia energetica italiana Illumia, «la sovrabbondanza di gas in Europa dovrebbe durare almeno fino a dicembre, anche perché è improbabile la possibilità di trovarci di fronte a un lungo periodo di freddo a novembre». Il prezzo del gas è vicino al minimo da giugno, anche se i pericoli sono ancora nascosti nelle oscillazioni di mercato, che potrebbero far tornare su i costi. Ecco perché limitare comunque l’uso del riscaldamento domestico, nonostante ora i prezzi siano più bassi, rimane essenziale. Secondo Timera Energy, la riduzione della domanda di gas nel 2022 è stimata in circa il 7-9 per cento, ma siamo ancora lontani dal 15 per cento, l’obiettivo che ha fissato l’Ue. Gli analisti di Timera sostengono che «la capacità dell’Europa di affrontare una crisi parallela dell’elettricità e del gas nei prossimi due anni dipende fortemente dalla sua capacità di ridurre la domanda». Insomma si intravedono buoni segnali, ma la crisi è tutt’altro che finita.

Le navi cisterna di Gnl continuano ad arrivare

Gli sforzi dell’Europa per accumulare scorte hanno portato a uno stoccaggio pieno al 93,6 per cento, con il picco della Germania al 97,5 per cento, secondo Gas Infrastructure Europe. Dati confortanti, ma che servono solo nel breve-medio termine: ai tedeschi quel gas è sufficiente giusto per soddisfare la domanda nei due mesi di clima più freddo dell’anno. Avanti tutta quindi con i carichi di gas naturale liquefatto: per ora, le navi continuano ad arrivare. L’Europa Nord-Occidentale riceverà in tutto 82 navi cisterna di Gnl nel mese di ottobre, il 19 per cento in più rispetto a settembre. Questo significa che diverse scorte resteranno a lungo nel cosiddetto deposito galleggiante, in previsione di prezzi più elevati. Una situazione che potrebbe durare fino a metà gennaio, stando alle previsioni di Oystein Kalleklev, amministratore delegato dell’armatore LNG Flex LNG Ltd. a Oslo.

Le incognite: la domanda asiatica e le interruzioni russe

L’indice di Bloomberg che conta le petroliere cariche in acqua per 20 giorni o più è salito a picchi che non si vedevano dal 2017. La scorsa settimana, la spagnola Enagas SA ha avvertito che potrebbe essere necessario darci un taglio, visto il poco spazio per accogliere le importazioni in eccesso. Se è vero che i prezzi stanno scendendo ora, bisogna anche registrare una domanda dall’Asia che potrebbe aumentare, mentre la Russia continua a minacciare di interrompere i flussi di gas che transitano in Ucraina, intenzionalmente o a causa dei danni alle infrastrutture provocati dai combattimenti. Entrambi gli scenari farebbero subito schizzare in sù i prezzi e renderebbero anche più difficile il riempimento dello stoccaggio il prossimo anno.

Si continua a lavorare a un tetto temporaneo, ma è rischioso

Sullo sfondo, c’è sempre il tentativo dei ministri dell’Energia europei di stabilire un tetto temporaneo ai prezzi del gas. Uno dei principali argomenti contrari a questa misura è che potrebbe rendere più difficile per l’Europa continuare ad attrarre il gas naturale liquefatto di cui ha bisogno quest’inverno. Katja Yafimava, ricercatrice dell’Oxford Institute for Energy Studies, invita a non farsi troppe illusioni: «Man mano che le temperature iniziano a scendere e gli stoccaggi si svuotano, la mancata corrispondenza tra domanda e offerta comporterà prezzi più alti, che si tradurranno in ulteriori pressioni inflazionistiche». L’inverno sta arrivando: per ora siamo preparati, ma è vietato pensare che il peggio sia ormai alle spalle.