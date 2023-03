Europa e Conference League, le partite di stasera: Juventus, Roma e Fiorentina

Dopo il mercoledì di Champions League, con il passaggio del turno del Milan, è tempo di tuffarsi negli ottavi di Europa League. Per quanto riguarda le formazioni italiane, stasera 9 marzo alle 18.45, la Roma ospiterà la Real Sociedad. Alle 21 sarà il turno della Juventus che all’Allianz Stadium di Torino affronterà i tedeschi del Friburgo. Entrambi i match saranno visibili in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Dazn e Sky Go. In campo anche la Conference League, il cui turno si era aperto martedì con la pesante sconfitta interna della Lazio contro gli olandesi dell’Az Alkmaar per 2-1. Stasera alle 21 la Fiorentina se la vedrà con il Sivasspor al Franchi. L’incontro sarà visibile in diretta su Sky Sport Football e in chiaro su Tv8, oltre che in streaming su Dazn e SkyGo.

Europa League, ottavi di andata: le anticipazioni del match Roma-Real Sociedad

Dopo il brillante successo contro la Juventus in campionato, la Roma prova a ripetersi anche in Europa. La formazione di José Mourinho, che nei playoff si è liberata del Salisburgo, affronterà un avversario ostico e organizzato. All’Olimpico arriva infatti stasera la Real Sociedad, quarta nel campionato spagnolo dietro le tre superpotenze Barcellona, Real e Atletico Madrid. «Difficile trovare punti deboli in loro», ha dichiarato lo Special One in conferenza. «Non siamo stati fortunati nel sorteggio, ma credo che anche loro ci guardino con rispetto». Gli spagnoli, ancora imbattuti in Europa League, hanno grandi aspettative per il prosieguo nel torneo. «Sappiamo di poter passare», ha detto il tecnico Imanol Alguacil. «Sarà una grande partita». Arbitro sarà lo svizzero Sandro Schärer, con assistenti Stephane De Almeida e Bekim Zogaj. Quarto uomo Lukas Fähndrich, mentre al Var Fedayi San e Lionel Tschudi.

Quanto alle probabili formazioni, contro la Real Sociedad Mou dovrebbe cambiare tre uomini rispetto alla partita contro la Juve. Davanti a Rui Patricio ci sarà Kumbulla al posto di Ibanez con Macini e Smalling. Sulla fascia destra Karsdorp dovrebbe far rifiatare Zalewski, con Spinazzola sul versante opposto e la coppia Matic-Cristante in regia. Davanti torna titolare Abraham, che domenica in campionato aveva iniziato dalla panchina. Con lui immancabile il gioiello Dybala e capitan Pellegrini. Per quanto riguarda la Real Sociedad, occhio al talento puro del basco Oyarzabal e all’esperienza di Illarramendi, che però potrebbe partire dalla panchina. In attacco ci sarà Sorloth, autore di nove gol in Liga e due in Europa League.

Europa League, ottavi di andata: tutto su Juventus-Friburgo delle ore 21

L’Europa League prosegue anche alle ore 21 con la partita casalinga della Juventus, che affronterà i tedeschi del Friburgo. Quarti in Bundesliga, a pari merito con il Lipsia e sette punti dietro Bayern Monaco e Borussia Dortmund, sono assieme all’Union Berlino la rivelazione della stagione. Fra i gioielli c’è l’italiano Vincenzo Grifo, già visto in diversi match della Nazionale con Roberto Mancini. Tuttavia sono reduci da due successi nelle ultime cinque partite di campionato e da due pareggi consecutivi che li hanno allontanati dalla vetta. Tuttavia Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, predica calma e concentrazione. «Hanno fisicità e sono forti tecnicamente», ha detto l’allenatore toscano. «Inoltre non hanno mai perso in Europa». D’altro canto, la Juventus ha vinto solo una volta in casa a livello europeo in stagione, con il Maccabi Haifa in Champions. La notizia più clamorosa attorno alla partita riguarda Paul Pogba: il francese, protagonista di una stagione tormentata dagli infortuni e con due sole mini apparizioni, non è stato convocato per motivi disciplinari, per essersi presentato in ritardo al ritiro prima della partita.

Due novità di formazione nella Juventus per l’ottavo di Europa League. Rispetto al match con la Roma, Gatti prenderà posto al centro della difesa con Bremer e Danilo davanti a Sczcesny. A centrocampo, confermati sugli esterni Kostic e Cuadrado, con Rabiot e Locatelli al centro. Panchina per Fagioli, in favore del tridente offensivo con Chiesa e Di Maria alle spalle di Vlahovic. Nel Friburgo, oltre al già citato Grifo, occhio all’ex Dortmund Ginter. Fischietto di gara sarà il greco Tasos Sidiropoulos, assistito dai connazionali Polychronis Kostaras e Lazaros Dimitriadis. Quarto uomo Vassilis Fotias, al Var il polacco Tomasz Kwiatkowski e il greco Agelos Evangelou.

Conference League, ottavi di andata: la Fiorentina ospita il Sivasspor

Giovedì di coppa anche per la Fiorentina, impegnata negli ottavi di andata della Conference League. Dopo l’ottima prestazione in Serie A contro il Milan, la Viola intende dare continuità ai risultati in Europa. All’Artemio Franchi, stasera 9 marzo, arriverà il Sivasspor, compagine turca che nel girone ha lasciato alle spalle Cluj e Slavia Praga. «Siamo agli ottavi e vogliamo fare bene», ha detto Vincenzo Italiano, allenatore dei toscani. «Non siamo favoriti, in Europa le difficoltà possono arrivare da un momento all’altro». Ne è convinto anche il tecnico dei turchi Riza Calimbay, che nonostante riconosca alla Fiorentina di essere una delle più forti nel torneo, pensa al successo. «Non sono imbattibili», ha affermato in conferenza.

Arbitro del match sarà l’albanese Enea Jorgji, con assistenti i connazionali Denis Rexha e Ridiger Çokaj. Quarto uomo Juxhin Xhaja, mentre al Var i portoghesi Luis Godinho e Helder Malheiro. Qualche novità di formazione per la Fiorentina rispetto al match contro il Milan. Davanti a Terraciano ci saranno Igor e Milenkovic, con Dodò e Biraghi sulle corsie laterali. In mediana dovrebbero esserci Amrabat e Mandragora, mentre sulla trequarti Barak prenderà il posto di Bonaventura. Accanto a lui dovrebbero giocare Nico Gonzalez e Saponara, con Jovic unico terminale offensivo. Dalla panchina pronti Cabral, Ikoné e Kouamé.