In Europa il 75 per cento degli atleti under 18 ha subito abusi di vario tipo

6 Paesi europei, uno studio approfondito e un dato impressionante. All’interno del dossier prodotto da Terre des Hommes, con rilevazioni in Austria, Belgio, Germania, Romania, Spagna e Gran Bretagna, si evidenzia come il 75 per cento di atlete e atleti dichiara di aver subito violenze prima dei 18 anni. La gran parte di loro non ha denunciato, mentre nel report si evidenzia come soltanto una percentuale che va dal 4 al 6 ha chiesto aiuto. Di quel 75 per cento, il 44 ha parlato di abusi emotivi, il 37 fisici, il 35 di violenza sessuale senza contatto fisico e il 20 di quest’ultima, con contatto fisico. Si tratta di dati importanti per analizzare al meglio il mondo dello sport e non solo. Adesso anche in Italia è stata annunciata una ricerca, prodotta da ChangeTheGame in collaborazione con Terre des Hommes.

ChangeTheGame promuove la ricerca in Italia

L’annuncio è arrivato durante la presentazione del dossier. Anche in Italia, quindi, verrà portata avanti una ricerca a livello nazionale sull’incidenza dei reati su minori nel mondo sportivo. A promuoverla sarà ChangeTheGame, con la collaborazione di Terre des Hommes e di altri enti come Vero Volley e la Fondazione Candido Cannavò. Si punta a scovare i dati italiani, per capire come introdurre nello sport nuove politiche in grado di proteggere i bambini e le bambine che praticano attività di vario tipo.

Tra gli obiettivi anche ridurre il gender gap

Ma non c’è soltanto la lotta gli abusi per Terre des Hommes, che ha partecipato al tavolo tecnico con il dipartimento per lo Sport per la realizzazione della nuova Policy per la tutela dei minori. Si parla anche di gender gap e di quel divario tra donne e uomini purtroppo ancora presente. In tal senso lo sport può giocare un ruolo cruciale nella promozione della parità di genere. Basti pensare alla collaborazione della fondazione con Federugby. In questo caso, un dossier evidenzia come il 99 per cento delle atlete dice di conoscere pregiudizi e stereotipi e il 98 per cento non fa differenza tra discipline considerate maschili e femminili.

Silvia Salis: «Lo sport va tutelato»

Presente anche il vicepresidente vicario del Coni, Silvia Salis: «In occasione della Giornata mondiale delle bambine vorrei sottolineare il ruolo ispiratore dello sport in tutto il mondo. Spesso un’immagine di un’atleta di un Paese dove i diritti delle donne e quindi anche delle bambine non sono garantiti può fare molto nello sviluppo e nella percezione che le bambine di quei Paesi hanno di loro se stesse. Vedere una donna con il velo che corre, vedere un’atleta di un Paese integralista che crea il suo futuro attraverso lo sport può portare infatti un messaggio di speranza e di autodeterminazione per le bambine di quei Paesi dove i diritti delle donne sono negati. Proprio per l’importanza ed il ruolo che ricopre nella società, lo sport va tutelato, bandendo chi si rende protagonista di qualsiasi forma di violenza e discriminazione, così come ha stabilito il Coni lo scorso dicembre, escludendo dal nostro mondo tutti quei soggetti tesserati sanzionati con sentenza passata in giudicato per abusi, molestie e violenza».