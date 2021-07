Euro2020, la Top11 della Uefa: ci sono 5 italiani

Euro2020 è finito in trionfo, per l’Italia, e dopo due giorni è ancora tempo per festeggiare. Dopo i riconoscimenti della stampa estera, con i sei azzurri inseriti nella formazione ideale da parte del Guardian, anche la Uefa ha pubblicato la sua top 11. C’è ovviamente Gigio Donnarumma, miglior giocatore del torneo, e c’è anche Leonardo Bonucci, che ha segnato il gol del pareggio nella finale contro l’Inghilterra, oltre a due rigori nelle lotterie contro Spagna e inglesi. A differenza della squadra del quotidiano britannico, che ha inserito Luke Shaw come terzino sinistro, la Uefa ha voluto premiare il grandissimo torneo di Leonardo Spinazzola, fuori nelle ultime due partite per la rottura del tendine d’Achille subita nei quarti contro il Belgio: prima, però, il laterale della Roma aveva vinto per due volte il premio di man of the match.

A centrocampo il ruolo di regista è affidato a Jorginho, autore di una stagione incredibile sia con il Chelsea, con cui ha vinto la Champions League, che con l’Italia. Chiude il club degli azzurri Federico Chiesa, arma in più di Mancini nella fase a eliminazione diretta dopo essere rimasto un po’ ai margini nelle tre gare dei gironi. Per lui due gol fondamentali, contro Austria e Spagna, che hanno permesso all’Italia di arrivare fino alla finale.

Accanto agli italiani ci sono poi anche gli altri. Tre gli inglesi, giunti a un passo dalla vittoria finale: i difensori Kyle Walker del Manchester City e Harry McGuire del Manchester United, oltre all’attaccante Raheem Sterling. Premiato il danese Pierre-Emile Hojdbjerg per lo straordinario torneo fatto dalla sua nazionale e chiuso solamente in semifinale contro l’Inghilterra. Chiudono la top 11 lo spagnolo Pedri, centrocampista di 19 anni ma già uno dei migliori talenti del calcio europeo, e l’attaccante belga dell’Inter Romelu Lukaku, autore di quattro gol nel torneo (tra cui uno, fortunatamente inutile, contro l’Italia ai quarti).