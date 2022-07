Parità euro-dollaro: i motivi dell’indebolimento della moneta comune

L’euro ha toccato la parità sul dollaro. La moneta unica è infatti scivolata ai livelli più bassi da dicembre 2002, l’anno in cui 11 Paesi europei cominciarono a usare la valuta. Secondo gli analisti, a pesare sul Vecchio Continente è non solo l’atteso rallentamento economico che alimenta i dubbi sulle capacità della Bce di combattere l‘inflazione, ma anche la crisi energetica soprattutto dopo lo stop per manutenzione del gasdotto Nord Stream 1. Lunedì, il colosso energetico russo Gazprom ha annunciato 10 giorni di lavori. Il timore è che le forniture poi non riprendano. Un arresto prolungato oltre il 21 luglio porterebbe infatti a una recessione della zona euro con tre trimestri consecutivi di contrazione economica, ha sottolineato a Libération Mark Haefele, analista di UBS.

Anche la sterlina scende ai minimi dal 2020

Secondo gli esperti, le strette delle banche centrali a livello mondiale continueranno a mettere sotto pressione l’euro e a spingere il dollaro. Un trend che potrebbe persino accentuarsi nel caso in cui l’Europa e gli Stati Uniti scivolassero in recessione, con l’euro che potrebbe scendere sotto la parità. La moneta unica non sta lottando solo contro quella statunitense, ma anche contro il franco svizzero, diventato un bene rifugio. L’euro è infatti sceso a 0,9836 franchi svizzeri, il minimo dal 2015. Il dollaro invece brilla se confrontato ad altre valute considerate vulnerabili come la sterlina che, dopo le dimissioni di Boris Johnson e l’incertezza politica del Regno Unito, è precipitata a 1,1807 dollari, il minimo da marzo 2020, quando l’inizio della pandemia di Covid-19 in Europa, nel bel mezzo dei negoziati sulla Brexit, aveva riportato la valuta britannica al livello più basso dal 1985.

Considerare l’euro debole un vantaggio sarebbe un errore

Va detto che l’euro debole secondo alcuni «potrebbe essere anche considerato un vantaggio per l’economia europea perché incoraggia la nostra capacità di esportare», ha spiegato il commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni durante una conferenza stampa al termine dell’Eurogruppo. Mettendo però in chiaro che questa lettura sarebbe un errore.