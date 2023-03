Euro 2024, partono le qualificazioni: gironi, outsider e calendario dell’Italia

Tutto pronto per l’inizio delle qualificazioni a Euro 2024. La prossima estate la massima competizione del vecchio continente farà tappa in Germania, tornando a svolgersi in un solo Paese dopo la scorsa edizione itinerante. Campione in carica l’Italia di Roberto Mancini, ma la vittoria a Wembley non assegna il pass automatico per il nuovo torneo. Gli Azzurri infatti dovranno guadagnarsi il passaggio del turno attraverso un girone da cinque squadre con Inghilterra, Malta, Macedonia del Nord e Ucraina. Per accedere a Euro 2024, bisognerà arrivare nei primi due posti, mentre la terza affronterà i tanto amari (per noi) playoff. Nei 10 gironi, tre dei quali (H-I-J) composti da sei nazionali, ci saranno tutte le migliori formazioni d’Europa, ad eccezione della Germania qualificata di diritto come Paese ospitante. Dalle favorite alle possibili outsider, passando per i giocatori della Serie A, ecco una guida con tutte le info.

Euro 2024, le partite di qualificazione dell’Italia e le possibile insidie

Sorteggio beffardo per la nostra Nazionale che oltre all’Inghilterra, match in onda stasera 23 marzo su Rai1 alle 20.45, affronterà ancora una volta la Macedonia del Nord. Una compagine che riporta alla memoria la recente eliminazione negli spareggi per il Mondiale in Qatar, con la sconfitta di Palermo per 0-1. Partita da non sottovalutare dunque, nonostante il divario tecnico fra le due formazioni. Il Gruppo C vede la presenza anche di Ucraina e Malta, che gli Azzurri affronteranno in trasferta domenica 26 alle 20.45, in diretta Rai1. L’ultimo precedente contro la modesta nazionale oggi allenata da Michele Marcolini risale al settembre del 2015 con la vittoria italiana per 1-0. Per quanto riguarda gli ucraini occhio al talento di Michajlo Mudryk, passato al Chelsea a gennaio per 100 milioni di euro dallo Shakthar.

Dopo i due match dei prossimi giorni, stasera contro l’Inghilterra e domenica a Malta, la Nazionale italiana tornerà in campo per le qualificazioni ad Euro 2024 il 9 e il 12 settembre rispettivamente contro Macedonia del Nord e Ucraina. Il 14 ottobre inizieranno i ritorni con il match casalingo contro Malta, cui seguirà il 17 la trasferta in terra britannica contro i Tre Leoni. Due ulteriori match nel mese di novembre con la sfida alla Macedonia del Nord il 17 e la trasferta contro l’Ucraina del 20. Tutte le partite andranno in onda alle 20.45 in diretta su Rai1. In estate bisogna poi ricordare gli incontri di Nations League, dove l’Italia si è qualificata per le semifinali che si disputeranno in Olanda. Il 15 giugno gli Azzurri affronteranno la Spagna, mentre il 18 si giocheranno le finali. L’altro match vedrà in campo i padroni di casa contro la Croazia.

Norvegia e Georgia, con Haaland e Kvara occhi puntati sul Gruppo A

Le qualificazioni a Euro 2024 attendono i grandi protagonisti del calcio mondiale. Riflettori sul Gruppo A dove, oltre alla Spagna favorita, ci sono Norvegia e Georgia. La prima dovrà però fare a meno nei due match di questi giorni del fenomeno Haaland, rientrato a Manchester per un fastidio fisico. Il centravanti del City sta vivendo un’altra stagione da record con 42 reti in 37 presenze nel 2022-23. È inoltre impressionante il suo score con la nazionale, dove vanta 21 gol in 23 presenze. Per i georgiani tutti gli occhi saranno su Khvicha Kvaratskhelia, il talento del Napoli che sta incantando Serie A e Champions League. Per lui cinque reti nelle sei presenze dell’ultima Nations League. Quanto al Girone B, spicca il match di domani sera, alle 20.45 su Canale 20, fra Olanda e Francia. Sarà l’esordio da capitano dei transalpini per Mbappé, che erediterà la fascia dall’ex portiere Lloris.

Potenziali outsider in arrivo dai gironi D, E ed F. Nel primo, alle spalle della favorita Croazia, sarà probabile corsa a due fra Galles e Turchia, con Armenia e Lettonia più staccate. Nel secondo lotta aperta fra la Polonia di Lewandowski, la Repubblica Ceca e l’Albania. Per quanto riguarda il Girone F, dove il Belgio si appresta a fare la voce grossa, occhio alla Svezia dell’eterno Zlatan Ibrahimovic, ancora una volta fra i convocati. Parla italiano il Gruppo G con l’Ungheria di Marco Rossi, rivelazione della Nations League, che se la vedrà con la Serbia di Vlahovic e Kostic. Cammino facile sulla carta per la Danimarca che, nel Girone H, si giocherà un posto per Euro 2024 con Finlandia e Slovenia. Discorso simile per la Svizzera, nostro boia per il Mondiale in Qatar, e per il Portogallo di Cristiano Ronaldo, favoriti nei gruppi I e H.