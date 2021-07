Euro 2020, le ultime sulla semifinale tra Italia e Spagna

Cresce l’attesa per la semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna. Il fischio d’inizio allo stadio di Wembley è atteso alle 21, mentre a dirigere l’incontro sarà il tedesco Felix Brych. Il direttore di gara ha già arbitrato le due squadre e il precedente non è favorevolissimo agli Azzurri. Nell’ottobre 2016, la sfida, valida per le qualificazioni al Mondiale di Russia, terminò 1-1 e condannò di fatto l’Italia, allora guidata da Gianpiero Ventura al secondo posto del girone, dietro proprio alle Furie Rosse. A coadiuvare l’arbitro saranno i connazionali Borsch e Lupp come assistenti di linea, quarto uomo il russo Karasev. Al var un altro tedesco, Marco Fritz.

Italia-Spagna, un solo cambio per Roberto Mancini

La Spagna ha staccato il pass per la partita di questa sera dopo aver battuto ai calci di rigore la Svizzera. La formazione di Roberto Mancini ha, invece, sfoderato una prestazione importante contro il Belgio, piegato per 2-1 con le reti di Barella e Insigne. Proprio per questo il mister non dovrebbe stravolgere la formazione. Unico cambio, obbligato, in corsia sinistra, dove Leonardo Spinazzola infortunatosi lascerà il posto a Emerson Palmieri. Per il resto non dovrebbero esserci novità con Jorginho e Verratti a garantire la doppia regia e il tridente composto da Chiesa, Insigne e Immobile.

Italia-Spagna, le parole di Roberto Mancini

Su un entusiasmo dilagante, ha provato nella conferenza stampa della vigilia a gettare acqua sul fuoco Roberto Mancini: «Se noi e la Spagna siamo arrivati qui, è perché ce lo siamo meritati. Le percentuali sono a metà. Loro sono una squadra straordinaria, da anni, anche se hanno avuto un ricambio generazionale. Sono giocatori bravissimi, con un allenatore, Luis Enrique, in gamba e non perché ha vinto la Champions». Una battuta anche su Ciro Immobile, finito nel mirino della critica dopo l’ultima prestazione: «Ha vinto la Scarpa d’oro, se non sbaglio. È tra chi ha segnato di più negli ultimi anni. In un Europeo o un Mondiale accade spesso che il più criticato sia quello che poi risolve la partita o il torneo. Siamo abbastanza tranquilli in questo senso».

Italia-Spagna, le probabili formazioni

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Spagna: Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Dani Olmo, Morata, Ferran Torres

Italia-Spagna, dove vederla

La partita tra Italia e Spagna verrà trasmessa alle 21 su Rai1. Sarà possibile vederla anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 satellite). Ancora in streaming su RaiPlay, Sky Go, Now.