Non solo Italia-Belgio: oggi 2 luglio 2021 alle 18, i quarti di finale di Euro 2020 iniziano con Svizzera-Spagna, in programma a San Pietroburgo. Una sfida a sorpresa, visto che gli elvetici erano dati come sicuri perdenti, agli ottavi, contro la Francia. Invece, dopo il rocambolesco 3-3 dei 120′, la squadra di Petkovic ha avuto la meglio sui Bleus ai rigori, aiutati dall’errore decisivo di Kylian Mbappe. Una partita storica: la Svizzera, prima di allora, non aveva mai vinto una partita della fase a eliminazione diretta degli Europei, ed era dal 1954 – cioè dal Mondiale giocato in casa – che non superava un turno dopo i gironi. E dire che, proprio ai gironi, non aveva minimamente impressionato, passando come terza nel gruppo con Italia, Galles e Turchia.

Per la Spagna il discorso è leggermente diverso: la squadra di Luis Enrique è per definizione una delle favorite per la vittoria finale del torneo, ma questo Europeo era cominciato sottotono, con due pareggi con Svezia e Polonia. Poi, aiutata anche da un po’ di fortuna, la Roja ha travolto la Slovacchia (5-0) e ha eliminato agli ottavi la Croazia, in un’altra sfida-thrilling simile a quella tra Svizzera e Francia. Avanti 3-1 a pochi minuti dalla fine, la Spagna si è fatta raggiungere sul 3-3 ma poi, ai supplementari, ha chiuso la gara sul 5-3, diventando così la prima squadra nella storia degli Europei a segnare cinque gol per due partite di fila.

È una sfida che interessa indirettamente anche l’Italia: chi passa, infatti, affronterà in semifinale la vincente del match tra Azzurri e Belgio, in programma sempre oggi alle 21. Le due si affronteranno poi a Wembley, il 6 luglio alle 21.

Svizzera-Spagna, i precedenti

In teoria non dovrebbe essere un match troppo complicato, per gli uomini di Luis Enrique, ma l’aver eliminato i campioni del Mondo darà alla Svizzera una motivazione incredibile per provare una nuova impresa. I precedenti però parlano chiaro: in sei scontri diretti la Spagna ha vinto quattro volte, con un pareggio e un solo successo per gli elvetici, nella prima gara del girone dei Mondiali di Sudafrica 2010. Quel torneo lo vinse proprio la Roja, e i biancorossi furono l’unica formazione in grado di batterla.

Svizzera-Spagna, probabili formazioni e dove vederla

Privo del capitano Granit Xhaka, squalificato, Petkovic dovrà affidarsi al centrocampista del Borussia Moenchengladbach Denis Zakaria, spalla dell’atalantino Remo Freuler. Shaqiri ed Embolo saranno il supporto di Haris Seferovic, autore di due gol contro la Francia. Solito 4-3-3 per la Spagna, con Alvaro Morata riferimento offensivo supportato da Ferran Torres e Sarabia.

Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri, Embolo; Seferovic. Ct. Petkovic.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Gayà; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Sarabia. Ct. Luis Enrique.

Per gli abbonati Sky, la gara sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Ma anche chi non ha la pay-tv potrà vederla in chiaro su Rai1.