Euro 2020, il programma dei quarti di finale: tutti i temi delle sfide

Venerdì 2 e sabato 3 luglio sono in programma i quarti di finale di Euro 2020. Si parte con la sfida tra Svizzera e Spagna, che scendono in campo alle 18 a San Pietroburgo, poi, alle 21, all’Allianz Arena di Monaco, c’è l’attesa partita tra l’Italia e il Belgio. Sabato a Baku (ore 18) si affrontano, invece, Repubblica Ceca e Danimarca mentre Ucraina-Inghilterra è la gara che designerà l’ultima semifinalista. L’incontro si gioca alle 21 allo stadio Olimpico.

Svizzera-Spagna, gli elvetici sognano il colpaccio

La Svizzera è già nella storia. Gli elvetici non avevano mai vinto una partita a eliminazione diretta delle finali dei Campionati Europei né superato una sfida a eliminazione diretta in nessun torneo importante negli ultimi 67 anni. Nelle tre precedenti occasioni, poi, avevano sempre perso ai rigori e mai battuto la Francia in una partita ufficiale. Dopo aver fatto fuori i campioni del mondo adesso Petkovic affronterà la Spagna ma deve rinunciare per squalifica a Xhaka che dovrebbe essere sostituito da Zakaria. Reduce dal rocambolesco 5 a 3 la Spagna si gode il ritrovato Morata, schierato nel trio d’attacco con Ferran Torres e la sorpresa Sarabia.

Italia – Belgio, per un posto tra le prime quattro

A Monaco il Belgio si presenta con il doppio dubbio legato a De Bruyne e Hazard, con il secondo che dovrebbe partire dall’inizio e De Bruyne entrare a gara in corso in caso di necessità. Al posto del centrocampista del City giocherà il napoletano Mertens, apparso non al meglio della condizione nelle precedenti gare, schierato al fianco di Lukaku e Carrasco.

Mancini tiene tutti sulle spine. Solo venerdì pomeriggio sarà sciolto il dubbio su chi tra Acerbi e Chiellini farà coppia con Bonucci al centro della difesa. Rischia il posto Barella sul quale incombe l’ombra di Pessina mentre in attacco Chiesa potrebbe giocare insieme a Immobile e Insigne.

Repubblica Ceca – Danimarca, per il ruolo di sorpresa

È un quarto di finale a sorpresa quello tra Repubblica Ceca e Danimarca. Il tecnico boemo Silhavy spera che prosegua il periodo magico di Patrik Schick, autore già di tre reti a Euro 2020. Confermata la squadra che ha battuto l’Olanda, al posto dell’indisponibile Darida gioca ancora Barak. La Danimarca aveva perso le prime due gare al Parken Stadium ma grazie al successo sulla Russia si è qualificata agli ottavi, dove ha rifilato un poker al Galles. Hjulmand rischia di dover fare a meno di Kjaer. In avanti, occhi puntati su Dolberg.

Inghilterra, con l’Ucraina la prima trasferta

L’Inghilterra lascia per la prima volta il fortino di Wembley, dove spera di tornarci per le semifinali e l’eventuale finale. Sembra un europeo costruito a misura dei britannici, che non hanno mai vinto il titolo continentale e quest’anno hanno una ghiotta possibilità. Un solo ballottaggio per Southgate, quello tra Saka e Foden con il primo favorito. Nessun dubbio per Shevchenko che giocherà con il consueto 4-4-3, tridente formato da Yarmolenko, Yaremchuk e Shaparenko.