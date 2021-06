Euro 2020: le partite in programma oggi 16 giugno

Con le gare in programma oggi, prende il via la seconda giornata di Euro 2020. Chi ha vinto la prima partita cercherà di chiudere i conti, conquistando altri tre punti che blinderebbero la qualificazione. Per chi è reduce da un pareggio o addirittura una sconfitta non ci sono calcoli da fare: occorre una vittoria per continuare a sperare. Alle 21 occhi puntati sullo stadio Olimpico di Roma, dove gli Azzurri affronteranno la Svizzera, prima però altri due match scandiranno la giornata degli appassionati

Alle 15 si parte con Finlandia-Russia

Al Saint Petersburg Stadium di San Pietroburgo si affrontano Finlandia e Russia (Gruppo B). Gli scandinavi sono reduci dalla vittoria di misura sulla Danimarca nella gara d’esordio, ricordata, purtroppo, per il malore dell’interista Eriksen. Markku Kanerva, allenatore dei finlandesi, sa di avere una occasione unica a portata di mano: battendo i russi la Finlandia avrebbe più di un piede agli ottavi. Occhio alla stella Pukki, riferimento offensivo dei nordici e autore di 10 dei 16 gol finlandesi nelle gare di qualificazione.

Dall’altra parte la Russia deve assolutamente far sua l’intera posta in palio dopo la secca sconfitta rimediata contro il Belgio. A suo favore gioca la tradizione, perché i padroni di casa hanno vinto le quattro gare giocate contro la Finlandia da non è esiste più l’Unione sovietica. Cherchesov dovrà fare a meno del centrocampista Zhirkov, infortunatosi alla coscia nella partita contro il Belgio. In attacco spazio a Miranchuk e Dzyuba, con Golovin nei panni di assist-man. L’attaccante dello Zenit Dzyuba ha segnato 9 gol e fornito 5 assist nelle partite disputate per partecipare a Euro 2020 e Cherchesov fa affidamento sulle sue giocate per scardinare la retroguardia avversaria.

Alle 18 in campo Turchia e Galles

Dopo la secca sconfitta rimediata contro l’Italia, la Turchia a Baku, deve offrire una prestazione più che convincente, soprattutto in avanti dove è sembrata piuttosto sterile. Non basta un pareggio, servono i tre punti per poi giocarsi la qualificazione all’ultimo turno contro la Svizzera. Ylmaz sarà l’unica punta, a centrocampo Calhanoglu e Yazici sono sicuri di giocare mentre Karaman è in ballottaggio con l’ex romanista Under.

Il Galles viene dal pareggio strappato alla Svizzera, un punto che ha caricato l’undici di Page, ma che non ha convinto troppo sul piano del gioco. Nel 3-4-1-2 non dovrebbero esserci novità, con Moore e James in attacco, supportati dallo juventino Ramsey e dalla velocità di Gareth Bale.