Euro 2020, 15 giugno: cosa sapere sapere sulle partite di oggi

Oggi, 15 giugno, sono in programma le due gare del Gruppo F, che completano il quadro della prima giornata: Ungheria-Portogallo e Francia-Germania. Se la partita delle 18 vedrà in campo i campioni in carica lusitani guidati da Cristiano Ronaldo, l’incontro serale è il primo, vero big-match di Euro 2020. Si affrontano le ultime due detentrici della Coppa del Mondo: i tedeschi l’hanno vinta nel 2014, i transalpini nel 2018.

Alla Puskas arena Ungheria-Portogallo

Ungheria e Portogallo si affrontano alle 18 alla Puskas Arena di Budapest. Attesi oltre 60 mila spettatori nell’impianto che può ospitare il pubblico per la totalità della sua capienza. Netto il divario di forze in campo anche se nelle gare finora disputate non sono mancate le sorprese, come il pareggio della Svezia contro la blasonata Spagna e la vittoria della Slovacchia sulla Polonia.

Sulla panchina ungherese siede Marco Rossi, 56 anni, ex difensore, che prima di guidare l’Ungheria ha allenato l’Honved Budapest e la formazione slovacca del Dac Streda. Tra i magiari pesa l’assenza di Szoboszlai, centrocampista del Lipsia e toccherà a Slazai insidiare le porte avversarie. Il bomber ha finora realizzato 23 reti con la casacca rossa e in attacco farà coppia con Nikolic. Rossi si affida a un classico 3-5-2, schema ben assimilato dai suoi ragazzi che negli ultimi tre anni in 29 gare disputate sono usciti sconfitti solo in 5 occasioni.

Portogallo, non solo Cristiano Ronaldo

Dici Portogallo e il pensiero corre subito a Ronaldo, ma la rosa di Fernando Santos dispone di altri ottimi giocatori. Dopo aver vinto l’ultima edizione degli Europei, in casa della Francia, superando in finale i transalpini, il Portogallo si è ripetuto nel 2019 conquistando la Nations League grazie a una rete di Gonçalo Guedes che è bastata per battere l’Olanda. I campioni in carica si schierano con un 4-3-3 con Ronaldo, Bernando Silva e Bruno Fernandes in avanti.

A Monaco il primo big-match di Euro 2020

All’Allianz Arena di Monaco di Baviera fari puntati su due tra le squadre più accreditate alla vittoria di Euro 2020. Germania e Francia sono due corazzate. I tedeschi nella precedente edizione sono stati eliminati proprio dai Blues. Il tecnico Loew – che nella sua bacheca ha un campionato del mondo (2014) e una Confederations Cup (2017) – al termine degli Europei lascerà la guida della Nazionale e il suo posto sarà preso da Flick.

Insieme alla Spagna, la Germania detiene il record di vittorie del titolo (3) ma l’ultimo successo risale al 1996. L’ossatura della squadra è formata da giocatori del Bayern Monaco. Tra i pali giocherà il veterano Neuer mentre il trio d’attacco dovrebbe presentare in partenza il giovane talento del Chelsea, Havertz, con Muller e Gnabry (in alternativa Sané). Tra i titolari annunciata la presenza del giocatore dell’Atalanta, Gosens.

La Francia di Didier Deschamps è indicata all’unisono come la favorita per la vittoria finale. Tanti i giocatori carismatici tra le fila dei transalpini, dove spicca il nome di Kylian Mbappé, 22 anni, già 133 reti in 171 gare con il Paris Saint Germain e 11 centri in 29 gare con la nazionale. Insieme a lui c’è Kanté, fresco vincitore della Champions League con il Chelsea, Griezmann e Benzema, tornato a indossare la maglia francese dopo 6 anni. Nel team di Deschamps sono presenti anche il bianconero Rabiot e il neoacquisto del Milan Maignan.