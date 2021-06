Euro 2020, le partite di oggi 28 giugno 2021: Croazia-Spagna e Francia-Svizzera

Croazia-Spagna e Francia-Svizzera. Sono le due gare in programma oggi 28 giugno 2021 a Euro 2020. I vice-campioni del mondo affrontano la Spagna alle ore 18 al Parken Stadion di Copenaghen mentre l’undici di Deschamps se la vedrà con la Svizzera alla National Arena di Bucarest (ore 21). Le due vincenti si sfideranno venerdì 2 luglio alle ore 18 a San Pietroburgo.

Croazia-Spagna: i croati senza Perisic e Lovren, formazione tipo per Luis Enrique

La Croazia deve rinunciare a Perisic, positivo al Covid 19. Con due gol e due assist Perisic è risultato finora tra i migliori giocatori di Euro 2020. Brutta tegola per Zlatko Dalić costretto a rivedere l’assetto tattico alla luce anche dell’assenza di Lovren, squalificato. Il tecnico può contare però su Modric, che ci ha messo tempo a carburare ma adesso sembra aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori e non rinuncia al 4-3-3, con Vlasic, Pektovic e Rebic in attacco. Sull’altra sponda Luis Enrique può finalmente godersi un momento di serenità dopo che le pressioni di stampa e tifosi lo avevano additato come il principale responsabile delle prime due prestazioni scialbe delle Furie Rosse. La goleada contro la Slovacchia ha messo di buonumore il gruppo, il recupero di Busquets dà più ordine a centrocampo e in attacco Marcos Lorente, Morata e Gerard Moreno offrono garanzie. È il terzo confronto consecutivo agli Europei e il bilancio è in perfetta parità, con una vittoria per parte e un pareggio. L’arbitro è il turco Cakir.

Francia-Svizzera: Les Bleus reduci dal primo posto del girone

La Francia arriva a Bucarest forte della prima posizione conquistata nel girone più duro degli Europei ma ancora non ha mostrato quel calcio scintillante e propositivo che tutti si aspettavano. Rabiot potrebbe essere schierato nel ruolo di terzino sinistro, in avanti Pogba e Griezmann giocheranno ai lati di Kanté con Mbappé che affiancherà Benzema in attacco. La Svizzera si è classificata tra le migliori quattro terze e ha un bilancio in perfetto equilibrio: una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Petkovic ha tutta la rosa a disposizione e schiererà la squadra con il consueto 3-4-2-1. Shaqiri ed Embolo agiranno dietro l’unica punta Seferovic mentre folta è la linea mediana con l’atalantino Freuler e Xhaka centrali e ai lati Widimer e Zuber. Sono 38 i precedenti tra le due squadre con 16 vittorie per i transalpini, 12 della Svizzera e 10 pareggi. Quattro degli ultimi cinque confronti sono terminati in parità. Il direttore di gara è l’argentino Rapallini, al Var c’è Irrati.