Euro 2020, il programma completo di oggi 19 giugno

Partite di grande fascino quelle in programma, oggi, sabato 19 giugno a Euro 2020. Si parte alle 15 con Ungheria-Francia mentre alle 18 all’Allianz Arena di Monaco la Germania, ancora a secco di punti, se le vede con il Portogallo che ha segnato tre reti all’Ungheria solo nel finale di gara (entrambe le gare valgono per il Gruppo F). Alle 21 si affrontano le due deluse – e favorite – del Gruppo E: la Spagna, fermata sul pareggio dalla Svezia e la Polonia, battuta a sorpresa dalla Slovacchia.

Francia con l’Ungheria per gli ottavi

Alla Puskas Arena di Budapest il tecnico italiano degli ungheresi, Rossi, cerca l’impresa contro la Francia. Contro i transalpini, l’Ungheria ha centrato la vittoria più rotonda della sua storia: 13 a 1 nel 1927, con sei reti di József Takács. È passato quasi un secolo e la situazione oggi è ben diversa. Rossi si affida a Sallai e Slazai in avanti irrobustendo il centrocampo con ben cinque uomini. Deschamps non sembra orientato a cambiare formazione, confermando l’undici che ha ben figurato contro la Germania. Benzema punta centrale, quindi, con Mbappé e Griezmann liberi di seminare il panico tra la retroguardia magiara. Unico assente è Kingsley Coman, che ha lasciato il ritiro della Francia per assistere alla nascita del figlio. Arbitrerà l’incontro l’inglese Oliver.

La Germania cerca punti col Portogallo

Non perde da 20 anni con il Portogallo ma la Germania vista con la Francia è apparsa vulnerabile in più zone del campo e la rapidità degli attaccanti portoghesi può rivelarsi decisiva. Nelle ultime quattro partite la Germania ha sempre vinto contro il Portogallo – gare disputate ai Mondiali e agli Europei – e davanti al proprio pubblico il tecnico Löw sa di non poter compiere un altro passo falso. Havertz, tra i più deludenti nel match d’esordio, Müller e Gnabry devono affilare gli artigli e con Gosens, Kroos e Gündoğan proveranno a far breccia nella difesa lusitana. Il ct portoghese, Fernando Santos, ha un solo dubbio relativo a Jota e Joao Felix, con il secondo in leggero vantaggio sul primo. Certi dell’impiego dal primo minuto Bernardo Silva e Ronaldo, che non ha mai segnato alla Germania. La direzione di gara è affidata a Taylor, arbitro della federazione inglese.

Spagna e Polonia per il primo acuto

Entrambe speravano in un successo nelle gare inaugurali ma insieme hanno raccolto solo un punto. L’undici di Luis Enrique ha fatto il pieno di critiche in patria, e l’allenatore spagnolo sa che servono i tre punti e una prestazione convincente per allontanare polemiche che possono condizionare lo spogliatoio. Il tecnico schiera il consueto 4-3-3, con Morata che potrebbe finire in panchina e Ferran Torres completare l’attacco con Olmo e Moreno.

La Polonia deve rinunciare allo squalificato Krychowiak e sperare che Zielinski, in ombra contro la Slovacchia, e Lewandowski trovino la via della rete. In difesa confermato il terzetto Helik, Glik e Bednarek davanti a Szczesny. A dirigere la partita è stato chiamato l’italiano Orsato.