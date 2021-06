Esiste solo la maglia

Sulla maglia della Nazionale, la sagoma del Paese è tratteggiata per intero. Uno slogan l’accompagna: “Glory to Ukraine”. Il messaggio, piuttosto diretto, ha impiegato poco a scatenare la reazione di Mosca. È bastato presentare la nuova divisa, in vista dell’imminente europeo di calcio, per alzare la tensione e gettare le basi di un incidente diplomatico tra i due Stati.

La Crimea, Regione contesa tra Russia e Ucraina

La Russia, nel 2014, ha infatti annesso la regione della Crimea, in Ucraina, al proprio territorio. Scelta unilaterale, risultato di una guerra sanguinosa, e mai accettata dalla comunità internazionale. Scontata, quindi, a stretto giro la risposta del Cremlino, giunta per bocca di un parlamentare che, come riporta la Bbc, ha definito la divisa «una provocazione politica». La maglia della discordia è stata svelata domenica, con un video postato su Facebook dal presidente della federazione ucraina Andriy Pavelko. Nella parte anteriore, sul classico sfondo giallo, la mappa del Paese è tratteggiata di bianco, senza alcuna distinzione per Crimea, Donetsk e Lugansk, Regioni controllate dai separatisti. Siamo convinti che sia un modo per infondere ulteriore grinta ai calciatori», ha detto Pavelko, «Combatteranno per tutta l’Ucraina».



Anche il motto ospitato nella parte anteriore non è casuale. Al grido «Gloria all’Ucraina» si raccolsero in strada i manifestanti, che, nel 2014, con le loro proteste costrinsero il presidente Viktor Yanukovich, filorusso e accusato di aver rifiutato gli accordi per l’ingresso dello Stato nell’Unione Europea, ad abbandonare Kiev, lasciando vuota la poltrona di presidente.

La risposta Russa alle magliette

Indignazione per le magliette è stata espressa dalla portavoce del ministero degli esteri Russo, Maria Zakharova. «Attaccando il territorio della Crimea all’Ucraina, si crea l’illusione dell’impossibile», ha commentato senza troppi giri di parole. Le ha fatto eco il deputato Dmitry Svishchev, che oltre a definire la maglia totalmente inappropriata, ha invitato gli organizzatori del torneo a prendere provvedimenti.