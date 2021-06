Euro 2020, Italia-Turchia: cosa sapere per raggiungere l’Olimpico

Lo stadio Olimpico apre i cancelli. Venerdì 11 giugno sarà consentito l’ingresso ai tifosi, in vista della gara inaugurale dell’Europeo che inizierà alle 21, tra Italia e Turchia. Accesso al pubblico per il 25% della capienza dell’impianto (15.498 spettatori).

La FIGC – Federazione Italiana Gioco Calcio – ha realizzato, a tal proposito, una sorta di vademecum con le disposizioni da rispettare per assistere alle partite. È necessario avere con se le certificazioni sanitarie. Gli spettatori, unitamente al biglietto della partita con posto preassegnato, dovranno essere in possesso di uno dei seguenti documenti.

Certificazione di avvenuta vaccinazione, rilasciata dall’Autorità Sanitaria italiana. La validità è dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della prima dose fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (quando sono previste 2 dosi) e di 9 mesi dal giorno del completamento del ciclo vaccinale.

Certificato di avvenuta guarigione (la validità è di 6 mesi dalla data di fine isolamento-guarigione). Certificato di negatività ad un test antigenico molecolare o rapido (redatta esclusivamente in lingua italiana o inglese) effettuato in data non antecedente le 48 ore dall’inizio della gara (non antecedente alle ore 21.00 del giorno 9 giugno per la prima gara, Turchia-Italia. Non antecedente alle ore 21.00 del 14 giugno per la seconda gara, Italia-Svizzera. Non antecedente alle ore 18.00 del 18 giugno per la terza gara, Italia-Galles. Non antecedente alle ore 21.00 del 1° luglio per il Quarto di Finale.

Obbligo di mascherina e documento allo stadio

È obbligatorio presentarsi allo stadio con un valido documento di riconoscimento in originale (Carta di Identità–Passaporto) rispettando gli orari riportati sul biglietto. Ci si dovrà presentare all’apposita entrata indicata sul titolo di accesso. All’interno dello stadio è obbligatorio rispettare il posto assegnato sul biglietto, mantenendo il distanziamento di un metro, sia frontalmente che lateralmente. È altresì obbligatorio l’utilizzo della mascherina sia all’esterno che all’interno dello stadio.

Varchi, termoscanner e area per eventuali positivi

Sono 151 le videocamere poste nel parco del Foro Italico a presidio dell’area dello stadio. Nei tunnel dell’Olimpico, suddiviso in 11 settori, sono stati posizionati 48 termoscanner per rilevare la temperatura corporea degli spettatori. Controlli analoghi sono previsti ai Fori Imperiali, dove sarà allestito un maxi schermo. Sono 48 i varchi d’ingresso e di uscita dello stadio. Un’apposita segnaletica indicherà da quali si può entrare e quali, invece, sono riservati al deflusso dallo stadio. Sono tremila gli addetti ai lavori chiamati a controllare i flussi di tifosi. È stata allestita anche un’area dove ospitare eventuali soggetti positivi.