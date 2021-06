Gli occhi dell’Europa

La mancata qualificazione al Mondiale di Russia 2018 sembra ormai un ricordo sbiadito. L’Italia di Roberto Mancini, pur soffrendo più del previsto, ha battuto l’Austria ed è ormai proiettata ai quarti di finale di Euro 2020, dove incontrerà il Belgio. In attesa dell’appuntamento in programma venerdì alle 21, sono in tanti a parlare dell’exploit Azzurro, soprattutto all’estero.

Daily Mail, Federico Chiesa: sulle orme di papà

Sugli scudi, non era difficile immaginarlo, c’è il figlio d’arte Federico Chiesa, almeno per il Daily Mail. Il padre Enrico, spiega il quotidiano inglese, è stato tra i più forti attaccanti della sua generazione, ma gravemente penalizzato da alcuni infortuni al ginocchio. Ora a raccogliere l’eredità è arrivato il classe 1997: il futuro dell’attuale esterno della Juventus pare indirizzato verso grandi traguardi.

Guardian, ancora Chiesa: l’uomo della provvidenza

Anche il Guardian è tornato sulla prestazione degli Azzurri e nello specifico su Chiesa, ponendo l’accento sull’impatto decisivo che ha avuto sul match. La partita, fino a quel momento era stata dura e letta in maniera sapiente dagli austriaci. A spaccarla è arrivato l’ex calciatore viola, subentrato e capace, già al secondo affondo, di far male.

Footmercato.com: Pessina, protagonista per caso

L’altro grande protagonista della notte di Wembley è stato Matteo Pessina, un po’ per caso tra i convocati a Euro 2020. Inserito come prima riserva, racconta Footmercato.com è stato lui l’elemento designato a sostituire gli infortunati Stefano Sensi e Lorenzo Pellegrini. Partito indietro nelle gerarchie di Roberto Mancini, ha prepotentemente scalato posizioni, grazie alle reti contro il Galles e, soprattutto, l’Austria. Il giornale francese offre un ritratto completo e approfondito di un protagonista inaspettato.

Sportschau.de: Italia favorita per i tedeschi

Usa il termine favorita per indicare l’Italia, sportschau.de, che mette gli Azzurri tra i pretendenti più solidi per la conquista del torneo. Il giornale tedesco loda il lavoro di Mancini, capace di ridare un’identità a una nazionale a pezzi dopo la mancata qualificazione al Mondiale di tre anni fa. Un viaggio a tappe, partito con Mario Balotelli, autore del primo gol del nuovo corso guidato dall’ex bomber della Sampdoria.