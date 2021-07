«Lezione d’italiano»

L‘Italia vola a Wembley con la voglia di stupire ancora e la grana Spinazzola. La notte magica di Monaco ha lasciato in eredità entusiasmo, rinnovata consapevolezza e, purtroppo, anche l’infortunio all’esterno classe 1993. La formazione di Roberto Mancini si è ritagliata un posto tra le prime quattro d’Europa e martedì, 6 luglio, affronterà la Spagna, capace a sua volta di piegare una coriacea Svizzera ai calci di rigore. Gli Azzurri, dopo un girone d’eliminazione a punteggio pieno e il successo con l’Austria agli ottavi, hanno superato anche la prova di maturità. Il Belgio formazione in testa al ranking Fifa è caduta sotto i colpi di Barella e Insigne e a poco, se non alle statistiche, è servito in chiusura di primo tempo il penalty dell’interista Lukaku. E l’impresa di Donnarumma e compagni capeggia sulle pagine dei maggiori quotidiani europei.

La Generazione d’oro è vestita d’azzurro

Il Guardian pone l’accento sulla sconfitta del Belgio e su una Generazione bollata troppo in fretta come d’oro. Molti calciatori erano all’ultima chiamata e, per quanto nomi nuovi si affaccino al grande palcoscenico, Jérémy Doku in testa, sarà oggettivamente difficile rimettere insieme una rosa che vanti Hazard, De Bruyne o Lukaku. Dall’altro lato, c’era l’Italia che, sostiene il quotidiano britannico, riesce a fronteggiare con lo stesso atteggiamento qualunque avversario. Il palleggio e il possesso palla voluti da Roberto Mancini, poi, non hanno scalfito le certezze di una difesa storicamente punto di forza degli Azzurri.

Ancora più esplicita la Bbc. Non c’è stata una squadra migliore dell’Italia a Euro 2020 e ora mancano due partite sulla strada per la gloria. L’investitura è di quelle pesanti. Jürgen Klinsmann, campione del mondo tedesco a Italia ’90, non ha dubbi: «Sono arrivati pronti all’appuntamento, si sono presentati per vincere». In attesa di capire se l’ex attaccante di Inter e Sampdoria avrà ragione, c’è da trovare una soluzione per sostituire Spinazzola, fin qui tra i migliori calciatori della competizione.

Dal catenaccio al bel gioco, qui Spagna

In Spagna, prossima avversaria nel percorso verso la Coppa, l’Italia è tenuta in grande considerazione. Gli iberici fanno i complimenti agli Azzurri, con pieno merito tra le migliori quattro squadre del continente. «Dal catenaccio al bel calcio», afferma Marca, mettendo in risalto l’atteggiamento inculcato ai ragazzi durante la gestione Mancini. «Transizioni rapide, gioco in velocità e un tridente d’attacco capace di trovarsi a occhi chiusi». Sei marcatori diversi, infine, danno la misura di un grande collettivo.

Le parate di Donnarumma, i gol di Insigne e Barella. Così l’Italia ha spento le speranze della Generazione d’oro e ha prenotato la semifinale con la Spagna. Anche Mundo De«portivo esalta gli Azzurri: «Un colosso che torna, dopo l’assenza in Russia: veloce letale e con una propensione per il bel calcio».

Nuestro próximo rival viene pegando fuerte…🚀🚀🚀 🚨 ¡Cuidado, España! El golazo imparable de Insigne que tumbó a Courtois https://t.co/0ln51rw1vI #Euro2020 #ITA #ESP — MARCA (@marca) July 2, 2021

Per i francesi è lezione d’italiano

La lezione di Italiano, è il titolo scelto da L’equipe. Il giornale francese punta sulla tattica e spiega perché gli Azzurri, anche contro una squadra del calibro del Belgio hanno proposto un gioco esaltante, fondato sulla forza del collettivo e su opzioni differenti, ma tutte egualmente efficaci. Stessi toni per Le Monde. «L’Italia è una squadra totalmente guarita dal trauma per la mancata qualificazione al Mondiale di Russia 2018». L’augurio, naturalmente, di non fermarsi qui.