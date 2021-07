Euro…po-popopo-popo

Siamo campioni d’Europa. L’Italia di Mancini batte ai rigori l’Inghilterra. E it’s coming Rome.

Dopo due minuti di gioco l’Inghilterra è andata in vataggio con Luke Shaw. Al 66′ Bonucci ha portato l’Italia in pareggio. Sui social l’esultanza, composta, del presidente della Repubblica Sergio Mattarella vola in trending. Dalla presa à la Chiellini al broncio finale di Baby George, il match visto da Twitter.



It’s coming Rome

Bisogna saper perdere

Elisabetta II, Sergio I

GufeRai

Si torna ai rigori

E si soffre

Aggrappiamoci allo stile

A ogni azione italiana

Questione di cibo

Mattarella & Berrettini

SERGIO MATTARELLA STA INTERAGENDO CON MATTEO BERRETTINI IL MIO CUORE NON REGGE#ItaliaInghilterra #Euro2020Final — mari (@amaricord) July 11, 2021

Nell’intervallo il Presidente Mattarella ha incontrato @MattBerrettini facendogli i complimenti. “Ci vediamo domani”, gli ha detto. #EURO2020 pic.twitter.com/GPldkGr0kK — Marco Di Fonzo (@marcodifonzo) July 11, 2021

La celebre presa alla Chiellini

il volto di chi non ci sta capendo più un cazzo #Euro2020Final #ItaliaInghilterra pic.twitter.com/cT8adLhCSO — Dany || loves Sofia ☁️ (@_Whateveritake) July 11, 2021

È stato un EuroChiesa

Il vero dribbling



Mattarella uno di noi

Bonucciiiiiii

I WANT TO BELIEVE!!! BONUCCI PORTA AVANTI LA GLORIA DEGLI ANZIANI!#ItaliaInghilterra — Dio (@Dio) July 11, 2021

Equilibri instabili

Crederci

Insigne ci crede così tanto che tra un po' si lancia nella porta personalmente.#ItaliaInghilterra — Dio (@Dio) July 11, 2021

Coppie reali

Approfitto della pausa per parlare di cose serie: i Totti nettamente superiori ai Beckham #ItaliaInghilterra pic.twitter.com/eQqUQp469Q — Tonia 🌷 (@ToniaPeluso) July 11, 2021

Sobrietà italica

Baby George

Davanti a queste immagini di Baby George diventai anarco-comunista, alla Francesco Piccolo pic.twitter.com/t0iygT9qZm #ItaliaInghilterra — Davide Piacenza (@Davide) July 11, 2021

Spina nel cuore

Tifi eleganti

Comunque vada, orgogliosi di voi.

Forza Italia 🇮🇹 pic.twitter.com/mNnoyYo2LI — Silvio Berlusconi (@berlusconi) July 11, 2021

Riassunto anche del primo tempo

Da Wimbledon a Wembley

Ciro (Im)mobile

Chi l’ha visto?

Ciro, sient’a mme

allor ciro immobile questo è il momento giusto per svenire e poi resuscitare quando segnamo #ItaliaInghilterra #Euro2020Final pic.twitter.com/Ve8zEd2TD8 — giuliå 💐 (@lastgiuli) July 11, 2021

Lo schema

«Non ti faccio niente»

La saggezza di AstroLuca



Per info: ovvio che tifo 🇮🇹. Ma lo sport deve essere rispetto per l’avversario. E lo spettacolo è da entrambe le parti. Adesso tocca agli Azzurri continuare a giocare! — Luca Parmitano (@astro_luca) July 11, 2021

Nuovi meme

First reaction..

Mood

God save Mattarella

L’arrivo del presidente

La cerimonia di chiusura

Le conseguenze della Brexit

Very nice surprise from our @EU_Commission team in Italy 🇮🇹 Forza Azzurri! Fingers crossed for tonight’s #Euro2020Final pic.twitter.com/n3eZ82JRsi — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 11, 2021

Cerimonia di chiusura di Euro 2020 da brividi a Wembley con la super coppa in 3D sospesa sul campo, immagine storiche del torneo, coreografie e gli aerei della Raf a sorvolare lo stadio.