La profezia della Chiesa

L’addio alla Fiorentina di Batistuta, per vestire la maglia della Roma, fu un colpo durissimo da incassare per i tifosi toscani. La partenza dell’attaccante argentino, tuttavia, consentì a un altro centravanti di esplodere definitivamente anche in Viola. Enrico Chiesa, senza l’ombra ingombrante del Re Leone, giocherà con continuità, segnando ventidue gol nel campionato 2000/2001, in cui a vincere lo scudetto saranno proprio i giallorossi. In un video dell’epoca, tiene in braccio un bambino destinato due decenni più tardi a far gioire tutti gli italiani. Federico, coccolato da papà, ha appena qualche anno, ma le idee chiarissime. Al giornalista che gli domanda chi sarà l’erede di Batistuta risponde, prima – un po’ azzardando – Toldo, poi con convinzione «io». Per la serie, credere nei propri mezzi.