Euro 2020: il programma completo delle gare di oggi, 29 giugno

Una finale anticipata quella che va in scena alle 18 a Wembley tra Inghilterra e Germania. Una gara ricca di storia, dall’indubbio fascino, che mette di fronte due squadre che nelle prime tre gare hanno offerto prestazioni altalenanti. La giornata si chiude con Svezia-Ucraina in programma alle 21 a Glasgow. Oggi, 29 giugno, terminano le gare degli ottavi di finale. Due giorni di riposo, poi si riparte venerdì 2 luglio con Svizzera-Spagna e Italia-Belgio.

Inghilterra, contro la Germania fu campione del mondo nel 1966

La sfida tra Inghilterra e Germania riporta alla memoria la semifinale di Euro ‘96, con un fatale errore dal dischetto dell’attuale Ct, Gareth Southgate, proprio a Wembley. Il tecnico inglese sbagliò il settimo calcio di rigore dell’Inghilterra dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi in parità: 1-1, con reti di Alan Shearer e Kuntz. I 32 confronti tra le due squadre si sono conclusi in assoluto equilibrio, con 13 vittorie ciascuna. L’Inghilterra ha segnato 51 gol, contro i 42 della Germania.

Le statistiche dicono Germania

Il precedente più importante è certamente la finale di Coppa del mondo del 1966 che si disputò sempre a Wembley e vide prevalere i padroni di casa per 4 a 2. L’ultima sconfitta tedesca in partite ufficiali in quello stadio risale proprio a questa partita. La Germania non ha mai perso nelle ultime sette gare a Wembley, dove ha ottenuto 5 vittorie e due pareggi. In Sudafrica, al Mondiale del 2010, i tedeschi si imposero 4-1, ma si accesero molte polemiche in seguito a una rete non convalidata a Lampard. Come se non bastasse a far pendere la bilancia dalla parte dei tedeschi, la Germania non ha mai perso agli ottavi di finale di un grande torneo.

Vincitrice degli Europei nel 1972, 1980 e 1996 (e tre volte seconda classificata), la Germania è sempre arrivata almeno in semifinale dal 2004, quando non ha superato la fase a gironi. Con tre titoli europei, detiene il record insieme alla Spagna. L’Inghilterra ha vinto un solo titolo mondiale e mai i campionati europei.

Soutghate è orientato a puntare su Mount, reduce dall’isolamento a causa del Covid-19, mentre Chilwell, anche se recuperato, andrà in panchina. In mediana ci sarà Phillips insieme a Rice mentre Kane, ancora a secco di reti, sarà supportato da Sterling e Foden.

Per la Germania Thomas Muller, che non ha giocato contro l’Ungheria a causa di un infortunio, sembra recuperato. Per il resto l’unico ballottaggio è quello tra Gundogan e Goretzka con Gnabry e Havertz che completeranno il trio d’attacco insieme a Muller. Dirige l’incontro l’olandese Makkelie.

Alle 21, a Glasgow, Svezia-Ucraina

Di fronte al big match del pomeriggio, Svezia-Ucraina passa inevitabilmente un po’ in sordina. Gli scandinavi – ancora imbattuti – hanno vinto il girone E, davanti alla Spagna ed eliminato la Polonia, l’Ucraina deve ringraziare proprio le Furie Rosse che grazie al 5 a 0 contro la Slovacchia hanno consentito alla compagine guidata da Shevchenko di arrivare tra le quattro migliori terze.

La Svezia ha un Forsberg in grande spolvero, già tre reti all’attivo, e ha recuperato Kulusevski, autore di due assist contro la Polonia, mentre l’Ucraina giocherà con Yaremchuk unica punta e la coppia Yarmolenko-Shaparenko alle sue spalle. Malinovski e Zinchenko, in particolare il giocatore dell’Atalanta, proveranno a sfruttare il tiro dalla distanza. Il direttore di gara è l’italiano Orsato, coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Preti con Irrati al Var e Massa quarto uomo.